Peníze na opravu se rozhodlo uvolnit také Lichtenštejnské knížectví. Na obnovu dvanácti historických oken s uměleckými vitrážemi uvolnila tamní vláda dvacet tisíc švýcarských franků, což je více jak čtyři sta šedesát tisíc korun.

Dar ve čtvrtek přímo v Moravské Nové Vsi předala delegace v čele s s ministryní zahraničních věcí, vzdělávání a sportu Dominique Hasler a velvyslankyní Lichtenštejnského knížectví v České republice princeznou Marií-Piou Kothbauer neoveskému vedení a farnosti. „Když jsme sem přijížděli a viděla jsem tyto hrozivé obrázky, bolelo mě z toho u srdce. Ve své dřívější funkci jsem byla ministryní životního prostředí, setkat se s takovou devastací přírodními živly tváří v tvář se mě osobně hodně dotýká a nutí mě to přemýšlet,“ uvedla pro Deník Rovnost ministryně Hasler.

Zprostředkovatelem pomoci z Lichtenštejnska byl honorární konzul knížectví v České republice Daniel Herman. „Lichtenštejnsko pochopitelně i vzhledem k silným historickým vazbám sledovalo, co se na Moravě událo. A vzešla myšlenka podílet se na obnově a pomoci. Nejprve se obrátili na mě, já poté na brněnskou Diecézní charitu, kde mi sdělili, že právě kostel v Moravské Nové Vsi je v tristním stavu a pomoc s jeho obnovou bude potřeba. Patronem stavby kostela z roku 1773 byl shodou okolností vlastník tehdejšího břeclavského panství kníže Josef Václav z Lichtenštejna,” přiblížil souvislosti Herman.

Pomoc s obnovou historických vitráží má ostatně také vyšší smysl. „Vitráže jsou něčím, co dodává naději. Právě jimi totiž do útrob svatostánku prostupuje sluneční paprsek. A ten pak šíří uvnitř pozitivní atmosféru a energii. No a my bychom si moc přáli, aby nálada mezi lidmi, a nejen mezi farníky, byla v Moravské Nové Vsi opět pozitivní a pomohla překrýt vše zlé, co bylo spojeno s tornádem,“ zdůvodnil konzul.

Ministryně Hasler doplnila, že tornádo za sebou nezanechalo pouze materiální škody. „Ale především hluboké rány v srdcích a vzpomínkách lidí, kteří zde žijí. Já bych jim proto z celého srdce chtěla popřát jen vše dobré a spoustu sil do další práce a obnovy,“ řekla.

Setkání bylo plné silných emocí. „Zažil jsem vichřice na Šumavě, odkud pocházím. Viděl jsem, jak padne celý les. Ale hrůzu, jakou za sebou zanechalo tornádo, jsem viděl poprvé. Vyvolává to ve mně pocity velké pokory,“ poznamenal Herman.

Neoveský farář Marián Kalina zdůraznil, že nejvíce jej hřeje ochota lichtenštejnské vlády pomoci. „Víte, důležité pro mě je, že je zde někdo další, kdo nabízí pomocnou ruku. A že je těchto lidí nyní opravdu hodně. I moře je tvořeno z kapek. A každá kapka je důležitá. Kromě toho téměř půl milionu korun tedy rozhodně není zrovna malou kapkou. Těší mě také ještě jedna věc. Lichtenštejni pomáhali tento kostel zbudovat. A jejich potomci na nás nezapomněli. A když se dozvěděli, jak poškozený kostel je, nabídli nám svoji pomoc,“ usmíval se.

Ministryně zahraničních věcí i velvyslankyně Kothbauer si z Moravské Nové Vsi také odvezly dar. A to v podobě křížků z trámů krovu, který zničilo tornádo. „Ve spolupráci s krajem jsme se rozhodli, že necháme zhotovit padesát až šedesát takových křížků, které nabídneme lidem, jež by nás rádi podpořili, nebo které rozdáme jako dárky vzácným hostům,“ popsal Kalina.

Současný kostel svatého Jakuba byl v Moravské Nové Vsi postavený v roce 1773 na místě původního gotického kostela, který tamní nechali zbourat. Stavbu z větší části hradil jako vlastník tehdejšího břeclavského panství kníže Josef Václav z Lichtenštejna. Projekt opravy kostela koordinuje Diecézní charita Brno ve spolupráci s duchovním správcem farnosti Kalinou. „Kromě vitráží nás čeká také rekonstrukce varhan, zbudování nového krovu či dozdění štítů. Také obnova věže s kříži, žaluzií u zvonu či spadených říms. Naštěstí alespoň interiér kostela je kromě dvou soch nepoškozený,“ vyjmenoval farář s tím, že milionová škoda je také na kostele v Hruškách a škoda ve výši dva a půl milionu korun pak na neoveské faře.