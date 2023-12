Zajímavá čísla přinesl průzkum veřejného mínění agentury Ipsos. Tazatelé se ptali tisíc jedna lidí napříč Českou republikou, jaký je jejich názor na táhnoucí se spor o majetek mezi Českou republikou a Lichtenštejny.

Zámek Valtice patřil celých několik století vládnoucímu rodu Lichtenštejnského knížectví, a to až do konfiskace v roce 1945. | Foto: Deník/Iva Haghofer

Z ankety, které se navíc zúčastnily i rovné dvě stovky Jihomoravanů, vyplynulo, že Češi preferují mimosoudní dohodu před soudními řízeními. Průzkum se přímo vztahoval na nabídku smíru, kterou České republice představila Nadace knížete z Lichenštejna.

Data sbírali pracovníci agentury týden. A to od 21. do 27. listopadu letošního roku. Třiačtyřicet procent všech oslovených je pro dohodu. Dvaatřicet procent pak pro to, aby spor rozsekly až soudy. Zbytek, tedy pětadvacet procent lidí, na tuto problematiku názor nemá.

Názor Jihomoravanů prakticky kopíruje data posbíraná v celé republice. „Šestačtyřicet procent lidí je pro dohodu, devětadvacet procent pro vyřešení sporu sodní cestou. Zbylých pětadvacet procent se k otázce vyjádřilo jen neurčitě,“ uvedl za agenturu Ipsos Michal Kormaňák.

Více naklonění k dohodě jsou lidé mezi osmnácti a čtyřiatřiceti lety. Pro by byla téměř polovina z nich, rovných devětačtyřicet procent. Pětadvacet procent dotazovaných se vyslovilo proti dohodě a šestadvacet procent se nevyjádřilo vůbec.

Výsledky průzkumu vítá Nadace knížete z Lichtenštejna. Její mluvčí Michal Růžička zmínil, že shrnutí postojů české společnosti odpovídá dlouhodobé zkušenosti Nadace získané při jednáních s občany, médii, kulturními institucemi, vedením obcí, měst či krajů.

„Jelikož Nadace knížete z Lichtenštejna předložila svůj historický smírný návrh coby projekt pro budoucnost, potěšila ji zpráva obzvláště o postojích mladé generace- Zatímco výsledek soudu zde vždycky zanechá jednoho poraženého, dohoda může založit druh spolupráce, díky níž vyhrají obě strany. A mladá generace to bezpochyby cítí,“ okomentoval mluvčí.

Z šetření mezi lidmi dále vyplývá, že až osmatřicet procent dotazovaných si myslí, že by se o historické památky a lesy lépe starali Lichtenštejni než český stát. O opaku je přesvědčeno osm procent lidí.

Výsledky veřejného mínění také poukázaly na rozdíl ve vnímání sporu u mladší a starší generace. Soud preferují až lidé starší šestašedesáti let, přičemž u lidí nad pětapadesát let je významně vyšší procento těch, kteří jako důvod, proč jsou pro řešení sporu soudní cestou, uvádějí obavu z prolomení Benešových dekretů.

„Průzkum celkově ukázal, že Česko-lichtenštejnské téma je velmi komplexní. Proto velká část veřejnosti ani po předložení argumentů buď nemá názor, nebo spor nedokáže rozsoudit,“ shrnul Kormaňák.

Poukázal zároveň na zajímavý fakt. A totiž, že druhým nejčastějším důvodem, proč asi čtvrtina Čechů, kteří se v průzkumu vyslovili pro pokračování soudních řízení, je víra, že Česká republika nakonec soudy vyhraje.

Toto přesvědčení vychází podle Aleše Linharta, právního zástupce Nadace knížete z Lichtenštejna, z faktu, že u domácích soudů dosud Česká republika skutečně vyhrává. Jak ale Linhart podotkl, spor mezi Lichtenštejny a Českou republikou je od počátku sporem mezinárodním. „Česká republika okupuje majetek lichtenštejnských občanů, jejichž mezinárodně uznaný stát byl vždy neutrální. Stejně jako dnes, tak i po roce 1945 platilo, že není možné odebrat majetek cizinců bez náhrady,“ tvrdí Linhart s tím, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku jako soud mezinárodní zkoumá spor zcela jinak než české domácí soudy.

Připomněl, že pokud by spor nedopadl smírem, a pokud by v něm Česká republika prohrála, jsou ve hře náhrady, které auditoři vyčíslili až na pětatřicet miliard korun. „A přesto se chce Nadace z Lichtenštejna raději domluvit. Chce se o své historické dědictví starat, nechce vyhrát. Pochopí to jen ten, kdo si uvědomí míru závazku, trvajícího téměř sedm set padesát let. A i k tomu je zapotřebí odvahy,“ dodal Růžička.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU:

zúčastnilo se ho tisíc jedna respondentů z celé České republiky

jen v Jihomoravském kraji se zástupci agentury navíc ptali více jak dvou stovek lidí

Reprezentativní vzorek populace ČR

43% pro dohodu

32% pro soudy

Zbytek nemá názor

Reprezentativní vzorek populace Jihomoravského kraje

46% pro dohodu

29% pro soudy

Zbytek nemá názor

Reprezentativní vzorek lidí ve věku 18–34 let, celá ČR

49% pro dohodu

25% pro soudy

Zbytek nemá názor