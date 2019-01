Břeclav - /FOTOGALERIE/ Lidé v Charvátské Nové Vsi po léta užívali pozemky za svými domovy. Teď je chce město prodat. Mají tam vyrůst nové domy.

Petra Armandová bydlí v Břeclavi jen pár měsíců. A už musí řešit spor s radnicí o pozemek za svým domem. Není sama. Podobné problémy má jedenáct dalších domácností v městské části Charvátská Nová Ves.



„Nájemníci nabízeli deset dvacet korun. Jen jeden nabídl za půl pozemku tři sta korun za metr čtvereční, a kdyby kupoval i druhou část, tak pět set korun. Vyhrála tedy nejvyšší nabídka doplněná dalšími výhodami, které rada upřednostnila,“ vysvětlila vedoucí majetkového a právního odboru břeclavské radnice Hana Dědová, proč zvítězila stavební firma VHS. Ta nabídla pět set korun za metr.



Návrh na prodej městských pozemků investorovi, který chce stavět nové domy, vyvolal na posledním zastupitelstvu nevoli Charvatčanů. Ti už předtím sepsali petici. Radnici v ní upozornili na peníze, které vložili do úpravy dřívější mokřiny. Jak tvrdí, prodej pronajatých pozemků by jim značně zkomplikoval výjezd z domů i přístup k septikům.



Vlastníci domů si také stěžují, že nebyli dostatečně seznámeni s faktem, že pozemky jsou brány jako stavební. „Když jsem se ptala na jednotlivých odborech, řekli mi, že se tam určitě nic stavět nebude, protože tam není protipovodňová hráz,“ uvedla Armandová. Nízké cenové nabídky byly podle ní dány především zkušeností s odkupem pozemků ve vedlejší ulici, které se prodávaly za deset korun za metr čtvereční.



Místostarosta Břeclavi Martin Radkovič, který se s nespokojenými lidmi včera sešel, však tvrdí, že je na možnost výstavby upozornil. „Doporučil jsem jim, aby se domluvili a dali všichni jednotnou cenu, protože jiní uchazeči mají zájem tam stavět rodinné domky. Řekl jsem, ať nedávají deset korun, protože cena bude určitě vyšší,“ brání se s tím, že případná výstavba bude v budoucnu podmíněna vybudováním protipovodňové hráze.



I to je jeden z důvodů, proč dala rada města při výběru kupce pozemků přednost zavedené břeclavské firmě. Ta totiž při stavbě protipovodňové hráze nabídla městu pomocnou ruku. „Rada města považuje v této části Charvátské Nové Vsi za prioritní vybudování protipovodňové hráze,“ uvádí se v dopise nespokojeným Charvatčanům podepsaném starostou. S tím, že částka za prodej pozemku bude použita na zabezpečení této protipovodňové stavby.



Na včerejší setkání přišli kromě pěti Charvatčanů a místostarosty také zástupci dotčených odborů města. Palčivým problémem se v diskuzi ukázala být kanalizace, jejíž projekt je podle obyvatel špatný. Bez projektanta se však rozhodl místostarosta tuto věc odložit na příště.



Zčásti se podařilo vyřešit alespoň problém zadních přístupů k některým pozemkům, kde díky nové kanalizaci vznikne ochranné pásmo široké čtyři metry. „Byla jsem ubezpečena, že k mému pozemku by přístup měl být zachován, což mi dělá radost. Na druhou stranu mě mrzí, že ostatní lidé v ulici jsou z toho nešťastní. Vznikne jim taková komplikace, že budou muset ten dům třeba prodat,“ řekla po jednání Armandová.

ELIŠKA WINDOVÁ