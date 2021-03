Pocházíte z Perné. Jak se vám žije v sousedních Bavorech?

Řekl bych, že jsou obě obce velice podobné. (úsměv) Jen Bavory jsou o něco menší a klidnější. Bydleli jsme s manželkou pár let i v Mikulově, ale oba pocházíme z vesnice a chyběla nám zahrada. Hledali jsme proto domek a podmínku jsme měli, aby byl kolem Pálavy. A poštěstilo se nám právě v Bavorech.

Se starostováním máte poměrně čerstvé zkušenosti. Co vás nejvíce překvapilo?

Papírování. (smích) A také třeba to, že je zde dvakrát ročně audit, což ale pochopitelně chápu a je to v pořádku. Musím říci, že jde vcelku o náročné povolání. O spoustě věcí člověk nemá vůbec potuchy a musí se na ně doptávat. Vyzdvihl bych hlavně fakt, že kamkoli jsem ohledně čehokoli zavolal, nikdy mě neodmítli a vše mi vysvětlili.

Jaké je vaše původní povolání?

Celý život jsem se točil kolem vinařství. A stále k němu mám hodně blízko.

Co obec v nejbližší době kromě náročné výstavby kanalizace čeká?

Aktuálně řešíme nový územní plán a návaznost na chráněnou krajinou oblast, také budoucí dálnici I/52, nebo třeba novou silnici, kterou budou v úseku Bavory a Dolní Dunajovice frézovat. Začít se má 12. dubna a křižovatka z Bavor by měla být na tři týdny uzavřená s tím, že do Mikulova budou lidé muset jezdit až do 31. května po polních cestách. Uvidíme.

Zmínil jste rychlostní silnici, která by se měla změnit do pár let v dálnici. Jaký je váš postoj? Bavorští byli přece jen jednu dobu velkými odpůrci…

Myslím, že tohle se hodně změnilo. Ani já nejsem stoprocentně pro dálnici, ale když se podívám na současný provoz, tak i s ohledem na bezpečnost musím říci, že dálnice bude doopravdy nejlepším řešením. U všech křižovatek se současnou I/52 je to jeden křížek vedle druhého, nechtěl bych, aby další přibývaly.

Jak je to s novými domky a rozšiřováním obce?

Celý náš katastr je v chráněné krajinné oblasti, v tomto směru jsme hodně omezení. Máme asi pět hektarů nezastavěných zahrad, které sice majitelé z většiny neobhospodařují, ale prodat k výstavbě je nechtějí. Uvnitř obce bychom pak mohli vystavět až dvacet domků. I v novém územním plánu však bojujeme doslova o každé místečko. Dennodenně mi někdo volá, jestli obec neprodává, nestaví nebo nemá pozemky. Nyní máme ještě novou lokalitu za hřištěm, kde by se možná mohla nějaká výstavba povést. Jde však o soukromé pozemky, Bavory jako obec už sedm let nemá ani jedno vlastní stavební místo.

Zato máte dostatek vinařů, je to tak?

Ano, na to, jak jsme malou obcí, máme asi třináct větších vinařství. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli v obci zasadit nové informační cedule pro návštěvníky. Třetím rokem pořádáme otevřené sklepy, což je akce, na kterou dorazí až tisíc lidí, nebo tradiční košt vín, kterého se účastní až sedm stovek návštěvníků.

S tím jdou ruku v ruce také turisté a ubytování. Jak jsou na tom Bavory v tomto směru?

V obci je asi dvaadvacet ubytovacích kapacit, které nabízejí až tři stovky lůžek. A vyrůstají další. I u nás s sebou turismus přináší jak pozitiva, tak i negativa. Peníze do rozpočtu obce i místních podnikatelů, na druhou stranu hluk, rušení nočního klidu či odpadky.

Kanalizace bude náročný projekt. Přesto - co dalšího byste rádi v obci zbudovali?

Až nám to finanční situace dovolí, pak bychom byli rádi, kdyby se povedlo postavit tenisový kurt vedle beachvolleybalového hřiště a také nějaké sportoviště pro děti včetně obnovení inventáře stávajících dětských hřišť. V obci nyní povedeme optický kabel, v návaznosti na to si umím představit zlepšení informačního systému obce, který by byl součástí kamerového systému, který již v obci máme. Jednu webkameru bychom například mohli namířit na Pálavu a umístit na obecní web. Tak by místní i návštěvníci vždy viděli, jaké je na Pálavě aktuální počasí. Čeká nás ale také obnova cest v obci a polních cest mezi vinicemi, nebo výstavba chodníků. Rádi bychom i postavili obecní dílnu na pozemku naproti sběrného místa. Ještě jsem zapomněl na přívod pitné vody do ulice u fotbalového hřiště, a pokud by se tam skutečně stavěly rodinné domky, tak je potřeba tam zbudovat elektrické vedení. Opravdu je toho hodně. (úsměv)