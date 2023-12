I proto se při rodičovské dovolené vrátila na částečný úvazek do práce. „Chodím na pět hodin denně. Dcerka má dva roky, ale ve školce se pro ni našlo místo. Jinak to nejde,“ zmínila žena.

Nájem, zboží v obchodech, pohonné hmoty, voda a elektřina. A teď i odpady? Uskromnit se se dvěma malými dětmi už víc nemůžeme, kroutila hlavou Břeclavanka Klára Trvalcová. Reagovala tak na zprávu, že radnice téměř pětadvacetitisícového města od ledna zvedá sazbu poplatku za odpad ze šesti na devět stovek za osobu ročně. Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout i Hustopečští. A to o rovné dvě stovky. I tam lidé za odpad od nového roku zaplatí devět set korun.

„Trápí nás to co všechny obce. Ztráty máme v podstatě na všem. Krom toho řešíme i vysokou produkci směsného komunálního odpadu. Domnívám se ale, že devět set korun ročně není až tak vysoká částka. Když to propočítáme, pak je to dvě a půl koruny na den. Pořád jde přitom o jakýsi příplatek občanů na likvidaci odpadů. Město totiž doplácí skoro jednou tolik,“ poznamenala hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Město se chystá na výraznější změnu

Příští rok bude podle starostky pro Hustopeče testovacím. Město se totiž chytá na výraznější změnu v odpadovém hospodářství. Cílit chce taky na snížení množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Do budoucna má radnice v plánu sbírat například i přebytky z kuchyní či zbytky potravin. Využívat hodlá ve větším i takzvané chytré technologie. Pytlový svoz od domů zůstává.

„Po městě máme přes čtyřicet veřejných sběrných odpadových míst, do velkých kontejnerů nám často vozí odpad i lidé z cizích obcí. Je to problém a my ho musíme řešit. Na příští rok máme domluvenou spolupráci s jednou firmou, která nám se změnami v odpadovém hospodářství pomůže. Začneme tím, že zavedeme na sběrném dvoře systém na načítání karet, ty budou vázané na číslo popisné,“ nastínila starostka.

Hustopečští pokračují v také v rozdávání kompostérů, od kterého si slibují předcházení vzniku odpadů. „Svoz bioodpadu bude pokračovat, ale věříme, že ho ubude,“ věří starostka.

Na dvojnásobek se podle mluvčí břeclavské radnice Ivany Solaříkové zvedly nálady na svoz odpadu na jednoho obyvatele města od poslední změny poplatku před osmi lety. Zatímco v roce 2016 činily 817 korun, letos už 1 669 korun. Nárůst nákladů je téměř stoprocentní navzdory tomu, že v Břeclavi ubylo obyvatel, a to o bezmála tisíc.

Samotný poplatek náklady na vývoz a likvidaci nepokryje

Město dnes platí za svoz a likvidaci odpadu necelých čtyřicet milionu korun ročně. „Samotný poplatek náklady na vývoz a likvidaci odpadu zdaleka nepokryje a město tuto službu významně dotuje z obecního rozpočtu. Při nynější výši poplatku se lidé podílí na celkových nákladech částkou 13,2 milionu korun. Město tedy doplácí téměř sedmadvacet milionů, což představuje dvě třetiny celkových nákladů,“ vyčíslila Solaříková s tím, že zvýšení poplatku přinese do rozpočtu města zhruba sedm milionů korun. Ty pomohou pokrýt narůstající náklady s odpadem spojené.

Obě města se snaží lidem ulevit alespoň slevami. V Hustopečích neplatí za odpad děti do jednoho roku věku. V Břeclavi zase město poskytuje slevu dětem do šesti let věku a důchodcům nad pětašedesát let. A to ve výši dvou set korun.

Někteří lidé, jako například Břeclavanka Hana Svobodová, s navýšením poplatků problém nemají. „Naprosto s tím souhlasím. Když vidím, kolik odpadu vyprodukujeme, a to poctivě třídíme, tak se nedivím. Když částku rozpočítám na čtyřčlennou rodinu, vyjde mi, že měsíčně za odpad zaplatíme tři stovky. Myslím si, že více utrácíme za nejrůznější hlouposti,“ poznamenala žena.

Zda ke zdražování přistoupí i radnice v Mikulově, se tamní dozvědí po zasedání zastupitelstva. To je svolané na středu třináctého prosince. „Od prvního ledna příštího roku nabývá účinnosti novela zákona o místních poplatcích, což pro radní znamenalo předjednat pro zastupitelstvo města úpravy nebo zachování výše místního poplatku z pobytu, poplatku za komunální odpad, poplatku ze psů a poplatku za užívání veřejného prostranství. Předjednané návrhy předloží rada zastupitelstvu města,“ uvedla mluvčí Markéta Ničová.