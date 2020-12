Lidé na Břeclavsku ušetří na dodávkách energií. Podraží pouze voda

/INFOGRAFIKA/ Především vodu se snaží šetřit rodina Kostkových z Lanžhota. Právě ta má ostatně v příštím roce opět podražit. A to o více než pět procent. „Sice se šetřit s manželem snažíme, ale připadá nám, že je to k ničemu. Zvedají vodné i stočné. Hlavně, že nám před lety řekli, že když město zainvestuje do výstavby čistírny odpadních vod, budeme mít vše levné," kroutila hlavou Jitka Kostková.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Vodovody a kanalizace Břeclav přitom zdůrazňují, že vodné a stočné se zvedá pouze o inflaci a náklady na opravy infrastruktury. Pitná i odpadní doba pro odběratele vyjde na 104,61 korun za metr krychlový včetně daně. „Snažili jsme se cenu propočítat tak, aby zvýšení pro naše zákazníky bylo v této složité situaci skutečně co nejnižší. Stále se pohybujeme při dolní hranici povoleného cenového rozpětí a nabízíme zákazníkům co nejnižší cenu," uvedl ředitel společnosti Jiří Koliba s tím, že za pitnou vodu si lidé v okrese na metru krychlovém připlatí dvě koruny. V Brně začali očkovat proti koronaviru. Jako první dostal vakcínu ministr Blatný Přečíst článek › Zdroj: DeníkJak podotkl, vysoké náklady měla společnost především s opravami kanalizační stoky v ulici 17. listopadu v Břeclavi. „Stálo nás to více než třicet milionů korun. Pokračovat s investicemi budeme i v příštím roce. Čeká nás přístavba kalového hospodářství v úpravně vody v Lednici za dvaatřicet milionů, dále pak odkanalizování místní části Pohořelic Velký Dvůr za dvaačtyřicet milionů nebo odkanalizování Mušlova a části Valtické ulice v Mikulově za devětatřicet milionů," vyjmenoval Koliba. Za gigajoul dodaného tepla zaplatí v příštím roce obyvatelé Břeclavska o 4,45 procenta méně než loni. Rozdíl činí více jak šestadvacet korun. "Předběžná průměrná cena tepla je významně nižší než rok předchozí. A stanovena je ve výši 570,33 koruny za gigajoul," uvedlo vedení společnosti Teplo Břeclav na svých webových stránkách. Plyn a elektřina Již na podzim pak zlevnila také energie. „Ceny zemního plynu jsme snížili o pět procent a u elektřiny o devět procent. Zároveň jsme ujistili zákazníky, že nemusejí mít obavy ze zdražování. Rodina, která od nás odebírá elektřinu a zemním plynem vytápí dům a ohřívá vodu, podle našich propočtů ročně ušetří přes dva tisíce korun," okomentoval za společnost innogy Pavel Grochál. FOTO: Špatné záchody? Nádražní budovy na jihu Moravy se mění k lepšímu Přečíst článek › Stejné ceny jako v loňském roce pak mohou očekávat zákazníci energetické společnosti E.on. „U produktů v našem portfoliu nebudeme od nového roku měnit ceny za dodávky elektrické energie ani zemního plynu," ubezpečil mluvčí společnosti Roman Šperňák. Zdůraznil zároveň, že se nyní E.on zaměřuje na prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů, tady takzvané zelené elektřiny. „Snažím se k jejímu odběru motivovat i naše zákazníky. Třeba tím, že při přechodu na Zelenou od E.onu mohou ušetřit. Stávající klienti až deset procent oproti současnému ceníku. Ti noví až tři a půl tisíce korun," sdělil Šperňák.

