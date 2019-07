Lidé se dozvědí, kudy tekla řeka kolem Pavlova

Pavlov – Kudy tekla řeka. To je název fotografické výstavy, na kterou se mohou lidé přijít podívat do pavlovského Archeoparku. „Návštěvníci se dozvědí, jak se proměnila krajina v okolí Pálavy na konci osmdesátých let minulého století, kam zmizela meandrující se řeka Dyje a jak vznikaly Novomlýnské nádrže,“ nalákali pořadatelé na facebooku Archeoparku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Morys

Vystavené snímky přírody a krajiny jsou pořízené před a během výstavby vodního díla Nové Mlýny. Obdivovat fotografie mohou zájemci denně od devíti hodin dopoledne do šesti hodin odpoledne. Týden ve fotografii: Krojované setkání i opravený mlýn Přečíst článek ›

Autor: Iva Haghofer