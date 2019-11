Na vině je připravovaná novela zákona. Ta má zvýšit poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. „V některých městech už kvůli tomu chystají výrazné zdražení poplatků, my to ale udělat nechceme,“ uvedl břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Město proto od ledna spustí motivační a evidenční systém odpadového hospodářství. Lidé budou sbírat ekobody za šetrné chování. „Podle počtu bodů v roce 2020 získají slevu na poplatku v roce 2021,“ řekl místostarosta Jakub Matuška.

Body lidé dostanou třeba za třídění a snižování produkce odpadu, lepší využívání sběrných nádob nebo ekologické nakupování. Zapojení do systému však bude zcela dobrovolné.

Již nyní lepí pracovníci technických služeb na popelnice čárové kódy nebo QR kódy. Každé domácnosti pak město vytvoří odpadový účet na webu Moje odpadky. „Lidé si na webu zaregistrují ke svému účtu kód kontejneru, do kterého vynáší smetí,“ popsal mluvčí radnice Jiří Holobrádek.

Nový systém, jehož spuštění vyjde na více než milion korun, ale vzbuzuje u některých Břeclavanů obavy. „Já jsem ráda, když se přihlásím na e-mail. Přidání popelnice na internetu sama určitě nezvládnu,“ obává se důchodkyně Jarmila Pospíšilová.

Přihlašovací údaje do systému obyvatelé brzy dostanou do svých schránek. Pokud nemají přístup k internetu, s připojením popelnic k účtu jim pomůžou pracovníci technických služeb.

Jednou z dalších možností, jak ekobody nasbírat, je i bezobalové nakupování. Ve městě je však zatím zapojený pouze jediný obchod, Sypej. „Snažíme se jednat i s dalšími podniky, které třeba prodávají farmářské potraviny z okolí. Chtěli bychom zapojit i řeznictví, ostatně dřív bylo běžné maso balit do papíru,“ připomněl Matuška.

Lidé můžou za rok nasbírat celkem 120 ekobodů. Pokud by se jim to povedlo, jejich poplatek za odpad se sníží až o sedmdesát procent. Při současných cenách by tak ročně mohli zaplatit pouze dvě stě korun.

To je přitom o poznání méně, než lidé platí jinde. Například v Rakvicích budou příští rok i kvůli zákonu o odpadech poplatek zvyšovat. „Vzroste o padesát korun. A to na šest stovek. I přesto ale bude obec část nákladů na svoz doplácet,“ řekl starosta Radek Průdek.

Jan Boháč

Iva Haghofer