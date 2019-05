Břeclav – K Evropskému dni melanomu se připojí také břeclavská nemocnice.

Vyšetření znamének. Ilustrační foto | Foto: AGEL

S „Zbavit se případných obav ze zhoubného onemocnění kůže a přijít na preventivní vyšetření k nám mohou lidé přijít již toto pondělí. A to v době od tří do šesti hodin odpoledne,“ uvedla za nemocnici Ludmila Kučerová. Na bezplatné vyšetření znamének a jiných kožních útvarů mohou zájemci dorazit do tamní kožní ambulance. Ta se nachází v budově A ve třetím patře.