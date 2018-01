Civilizační neduhy? Lidem zakazuji pouze kouření, říká břeclavský internista

Břeclav – Kopal do všeho, co mu přišlo do cesty. Dvacetiletý opilý výtržník na sebe upozornil břeclavské strážníky velmi hlasitým projevem, když se v pozdních nočních hodinách procházel břeclavskou ulicí 17. listopadu směrem do ulice U Tržiště. „Ještě než si mladík všiml, že už je v hledáčku městských strážníků, uštědřil pár řádných kopanců dveřím břeclavské synagogy a následně pak kapotě poblíž zaparkovaného osobního auta,“ sdělila mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.