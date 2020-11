Ladislav Vašulka provozuje v Kloboukách u Brna a v okolí celkem čtyři prodejny s potravinami. Je jedním z podnikatelů, kteří jsou proti tomu, aby na okraji ani ne dvou a půl tisícového města vyrostl supermarket společnosti Lidl.

Ilustrační snímek. Lidl | Foto: Deník / Jana Martinková

„Rozhodně by mi klesly tržby. Minimálně dvě prodejny bych pak musel zavřít. Prodejnu mám například v Bohumilicích, které pod město spadají. Kdybych ji musel zavřít, tak by pak lidé,aby si mohli koupit alespoň rohlíky k snídani, museli ráno nasednout do autobusu a vyrazit do Klobouk,“ přiblížil důvody svojí nevole obchodník.