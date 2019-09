Rušení pokladen popsal Deníku Rovnost dobře informovaný zdroj. „Končí smlouva mezi Správou železniční a dopravní cesty a Českými drahami. A kraj chce šetřit. Omezení se týká hlavních pokladen na nádražích v Břeclavi, Hodoníně, Veselí nad Moravou, Brně a Znojmě. Celkem jde asi o sedm desítek lidí, kterým sice dráhy nabízejí jinou práci, ale mnohdy je to nepřijatelné,“ uvedl člověk obeznámený se situací, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho však zná.

Změny potvrdila i mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Nela Friebová. „Českým drahám vypovíme rámcovou smlouvu na prodej jízdenek ke třicátému listopadu. Důvodem ukončení je vysoká nerentabilnost prodeje kvůli sjednané provizi, kterou od loňského října výrazně snížila pětasedmdesátiprocentní sleva jízdného pro studenty a seniory. I s ohledem na vynaložené náklady spojené s prodejem,“ přiblížila mluvčí.

Podle ní se ale zaměstnanci státní organizace ztráty zaměstnání obávat nemusejí. „Šlo pouze o doplňkovou činnost v jejich náplni práce,“ tvrdí Friebová.

Ve hře je stávka

Odboráři s chystanými kroky každopádně nesouhlasí. „Nám se to nelíbí. Objednavatelem je však kraj, který bez znalosti poměrů diktuje podmínky a rozhoduje o tom, kde pokladna bude a kde ne. Zvažujeme proto opatření včetně stávky,“ naznačil Antonín Leitgeb z Odborového sdružení železničářů.

To nyní netrpělivě čeká na vyjádření ministerstva dopravy. „Kraje dostávají tři miliardy na regionální dopravu a nemohou si dělat, co chtějí. Odnesou to nakonec cestující,“ zlobil se Leitgeb.

Podle kritiků se může stát, že pokladny po škrtech nebudou stíhat prodávat jízdenky a cestující budou donucení jezdit načerno. „Většinou si jízdenky kupuji přes internet, ale určitě se mi nelíbí, že pokladny omezí. Když člověk chce jet na poslední chvíli, měla by být možnost koupit jízdenku rychle i na nádraží,“ myslí si například student František Dostál.

Nástup moderních trendů potvrdil také mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement. „Mění se preference a nákupní zvyklosti cestujících. Ti stále častěji upřednostňují moderní odbavovací kanály jako e-shopy či mobilní aplikace,“ poukázal Klement.