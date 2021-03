„Zatím může jezdit pouze odtud. Plánujeme vybudovat další molo v Pasohlávkách, aby zde mohly jezdit jak loď Munot, tak menší Věstonická Venuše," sdělila záměry firmy Plavby Pálava majitelka Lucie Erbanová.

Březen je podle Erbanové pro plavby ještě poměrně chladný měsíc. „Lidem by na menších lodích, jako je Věstonická Venuše, byla zima. Munot by se dal vytopit, ale problém je s tím molem. Jediné možné místo vyplutí je z kempu Merkur. Ten je momentálně zavřený," vysvětlila.

Čtyřiatřicetimetrovou loď Munot s bohatou historií by si lidé předem mohli zarezervovat. Poté se stačí domluvit s majitelem Merkuru, aby skupinku návštěvníků nechal kempem projít. „Se zavřeným kempem a pro málo lidí nemá cenu tuto plavbu provozovat," zhodnotila Erbanová.

Menší Věstonickou Venuši by zájemci mohli využívat hned. Podle její majitelky si ale zaslouží opravu. „Koupili jsme nové plachty, chceme dodělat strop a loď celou přetřít," přiblížila zvelebení Erbanová. Zpřístupnit ji plánují od května.

Když to epidemiologická situace dovolí, popluje loď standardně jako v přechozích letech. O víkendech se stanoví čas, kdy loď vyjede. Lidé na palubu nastoupí dle přísloví, kdo dřív přijde, ten dřív mele. „Samozřejmě bychom omezili jejich počet a museli by dodržovat hygienické podmínky. Těžko se ale něco plánuje, když člověk neví, jak situace bude vypadat," povzdechla si nad nejistotou nadcházející sezony provozovatelka plaveb.

V hlavě má další myšlenku. „Napadlo mě, že bychom tu malou loď mohli pronajímat pro dvě až tři rodiny. Zaplatily by si částku za hodinu a byly by vlastně rozdělení po boxech," svěřila se Erbanová Rovnosti.

Lodní doprava je vedená stejně jako autobusy. Loď má tři hlavní části. S venkovní terasou a aktuálními nařízeními na Věstonické Venuši problém není. Ve vnitřních prostorech lodi se nachází salon první třídy s barem v přední části a poté zadní salon. „Ten hodláme zrekonstruovat a udělat celý nový. Prostor se rozšíří a vznikne tam restaurace. Kdyby situace byla pořád špatná, šly by tam právě udělat boxy jak ve vagonu. Stoly by se oddělily plexisklem a každá skupinka by měla vlastní prostor," popsala svoji vizi Erbanová.

Teď za pronájem lodi účtují čtyři tisíce. Cenu plánují upravit tak, aby si výlet rodina mohla dovolit a zároveň jim pokryla výdaje na provoz. „Vznikl by přijatelný kompromis," řekla Erbanová. Skupiny si mohou loď předem zamluvit jakýkoliv den v týdnu. Víkend by případně připadl pro turisty.

Vymýšlet kapely, zábavy a firemní večírky se teď podle Erbanové nedá. „Člověk byl zvyklý na nějaký rytmus a teď je všechno jiné. Nemám tušení, jak to bude. Plánovali jsme hromady kapel, ale to fakt nejde," podotkla. Lidem se prý pokusí vyjít vstříc aspoň s tím, že se plavba vůbec uskuteční.

V minulosti Erbanová zažila jednu specifickou plavbu. „Přes kontakt s paní tady z Jižní Moravy, co obstarává svatby, se na naší lodi jedna taková veselka uskutečnila. Bylo to úžasné. Je to něco jiného a lidem se to moc líbilo," rozzářila se nad zkušeností. Zahrnout nabídku svateb na lodích plánuje i do budoucna.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ