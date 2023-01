O proměně přednádraží se ve městě mluví několik let, plány ale zatím zůstávaly jen na papíře. Nyní se příprava konečně pohnula. „Předpokládám, že do února budeme mít stavební povolení. Projektanti teď chystají dokumentaci pro provedení stavby,“ řekl Deníku místostarosta Jakub Matuška.

Podle něj je pravděpodobné, že v polovině příštího roku vedení města vyhlásí výběrové řízení na dodavatele. „V letošním rozpočtu peníze na úpravu přednádraží nejsou. Hlavní část proměny by se měla uskutečnit až v roce 2024. Počítáme, že bychom se měli pohybovat s náklady kolem čtyřiceti milionů korun,“ nastínil Matuška. Představitelé radnice si chtějí na část úprav požádat o dotaci.

Proměnu místa před nádražím vítá například Roman Příborský, který jezdíval přes Břeclav do školy. „Spoje mi úplně nenavazovaly, a tak jsem někdy v okolí nádraží musel trávit desítky minut. Je pravda, že okolí nepůsobilo dobře. Vizualizace se mi líbí. Významný železniční uzel si důstojné okolí zaslouží,“ je přesvědčený mladý muž.

Představitelé města udělali před pár lety velkou anketu mezi lidmi, kteří nádraží pravidelně využívají. Zajímalo je, co by uvítali. Díky tomu mají asi 850 reakcí.

„I na základě toho jsme nechali projekt upravit. Parkovacích míst tam bude více než jsme původně zamýšleli. Plánovaná je i fontána. Chceme tam mnohem více zeleně, vznikne kryté stání pro auta taxislužby, kompletně nové veřejné osvětlení včetně kamerového systému, více místa na sezení,“ vyjmenoval Matuška.

Přednádraží v Břeclavi:



aktuální stav: před ziskem stavebního povolení



stavba: zřejmě 2024



náklady: asi 40 milionů korun



co tam vznikne: více parkovacích míst, více míst k sezení, model lokomotivy, fontána

Parkovací místa mají fungovat ve velké míře v režimu kiss and ride, tedy pro krátké zastavení. Pro dlouhodobé odstavení auta má posloužit zamýšlený parkovací dům na bývalém autobusovém nádraží.

Právě parkování je u „vlakáče“ podle opozičního zastupitele Pavla Dominika nejdůležitější. „Je to dopravní uzel, a ne ledajaký. Má sloužit především těm, kteří nádraží využívají. Parkovacích míst by tam mělo být co největší množství,“ má jasno Dominik.

Zároveň se obává, aby přednádraží po úpravě, až tam vznikne fontána nebo nová místa k sezení, nelákalo problémové obyvatele z okraje společnosti. „Když přijdete na nádraží, respektive do prostoru před ním, a do přilehlého parku, přesně vidíte, kdo tam je. Když vybudujeme za velké miliony něco podobného, zase tam budou sedět tito lidé, kteří vytlačí „normální“ obyvatele,“ tvrdí Dominik.

Proměně přednádraží však fandí. „Budu rád, až se tam něco opravdu fyzicky stane a nebudu si prohlížet jenom studie a malůvky,“ doplnil Dominik.