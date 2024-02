/VIDEO/ Cestující, kteří jezdí do Břeclavi nebo Brna vlakem, čeká změna. Soupravu poveze ještě letos nová lokomotiva Siemens Vectron. České dráhy převzaly první ze čtyř těchto lokomotivy z letošní dodávky od leasingové formy RSL.

Unikátní lokomotiva na nádraží v Třebíči. České dráhy testují na trati mezi Brnem a Jihlavou moderní duální lokomotivu Siemens Vectron Dual Mode. | Video: Deník/František Vondrák

Do provozu vyrazí dvaadvacet nových lokomotiv a na konci roku tak budou mít České dráhy k dispozici celkem jednašedesát lokomotiv Siemens Vectron.

Během roku začnou jezdit na linkách z Prahy přes Pardubice a Českou Třebovou do Brna, Břeclavi a do Rakouska i na Slovensko. „Pojedou také z Prahy přes Pardubice a Olomouc do Bohumína,“ sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Jak doplnil, nové lokomotivy jsou schopné dosáhnout rychlost až dvě stě třicet kilometrů za hodinu. „Cestující určitě ocení výkonnost nových lokomotiv, které tak snáze dosáhnou maximální rychlost a v případě potřeby mohou také lépe zkracovat případná zdržení na trase,“ poukázal Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Zdroj: Youtube

Vectrony, které mají České drány nasazené na tratích, denně ujedou více než dvaatřicet tisíc kilometrů. Jezdí s vlaky od Flensburgu na německo-dánských hranicích až po Budapešť, jezdí do Varšavy i do slovenské Žiliny.

Nové stroje postupně nahradí bezmála půl století staré lokomotivy řady 151 na spojích z Prahy do Bohumína a Žiliny a nejpozději od prosincové změny jízdního řádu nahradí také lokomotivy 380 na spojích do Budapešti. Všechny lokomotivy uvedených řad České dráhy plánují vyřadit zcela z provozu.