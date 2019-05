Zaplněný sál obecního úřadu dámy pobavily už svými glosami při promítání osmiminutového dokumentu, který připravila Česká televize k jejich loňským osmdesátinám. Následně ve více než hodinové besedě bývalé legendy s osobitým humorem popsaly svoje životní i sportovní osudy. Obě už jsou vdovy. Manželem starší z dvojčat Hany byl bývalý vynikající hokejista a fotbalista Vlastimil Bubník. Poslední ze sportovních "obojživelníků," který reprezentoval tehdejší Československo v obou sportech.

"V Jevišovce jsme byly poprvé. Moc se nám zde líbilo, děkujeme za příjemně strávený podvečer. Ocenily bychom i zájem posluchačů a jejich odborné dotazy. Poprvé jsme se na besedě setkali i s projekcí filmu. Což divákům připomenulo naši kariéru. Rádi se sem ještě někdy vrátíme. Už asi ne na besedu, ale jen se podívat. Jižní Morava a zdejší vinný kraj má svoje kouzlo," hodnotily obě sestry vydařenou akci.

Jevišovka není jen tak obyčejná vesnice. Uskutečnilo se zde několik ročníků velkolepé akce Kolo pro život. Žijí v ní i bývalé slavné sportovní legendy. V první řadě bývalí reprezentanti ve sportovní gymnastice Libor Smíšek s jeho manželkou Kateřinou. Oba zde zakotvili brzy po absolvování školy jako pedagogové a získali pro gymnastiku hodně mladých zájemců. Libor je také duchovním otcem ojedinělého závodu na kolečkových lyžích a cyklistice Veloinlajnbraní.

Chalupaří zde dva ze tří nejlepších silničních cyklistů šedesátých let, kteří se prosadili v minulosti slavném Závodu míru. Jan Smolík jej v roce 1964 vyhrál a Karel Vávra skončil druhý.

V Jevišovce žijí také pětadvacetinásobný mistr republiky v závodech automobilů Jiří Mičánek i ligový fotbalista a později trenér Tibor Duda.

Zvláštní pozornost zaslouží manželé Frank a Draha Strnadovi, kteří do Jevišovky zamířili až z New Yorku. Oba emigrovali v roce 1968. Frank byl vynikající motokrosař, sbíral i mistrovské tituly v USA. Jeho manželka se zapsala do historie jako výborná cyklistka a také rychlobruslařka.

V zámoří manželé Strnadovi získali spoustu přátel. Mezi nimi byl například slavný herec Steve McQueen i vynikající hokejový brankář Mike Richter, který za USA chytal na třech olympiádách. Včetně té slavné při výluce NHL v Naganu 1998. Tento brankář strávil v Jevišovce před pěti lety se svou rodinou deset dnů dovolené.

