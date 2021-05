Aby se potkal celý kolektiv, přesunula některá střediska kroužky ven. "Třeba tvoření ze dřeva nebo keramika je v takzvané zahradní dílně u naší pobočky ve Starém Lískovci," přiblížila mluvčí brněnského volnočasového střediska Lužánky Kristýna Kolibová.

Jak doplnila, s dětmi plánují využít dalšího rozvolnění od přístího týdne. "To přibudou i sportovní aktivity jako atletika, jóga, zumba, pilátes a další pohybovky," zmínila.

Venku budou děti také hrát divadlo nebo trénovat žonglování, chůzi po laně a další cirkusové dovednosti. "Zajímavostí jsou setkání našich včelařů v největším lužáneckém pracovišti na Lidické a také výlety a společné procházky, které lektoři pořádají jak pro děti z oddílů a kroužků, tak pro rodiny a seniory," doplnila mluvčí.

V zahradě u Domu dětí a mládeže v Blansku se setkávají od pondělka děti tančí streetdance, trénují atletiku nebo malují. "Na děti jsme se opravdu těšili a tento týden nám nahrálo i počasí. Většina kroužků může být venku, takže se kolektivy potkají v plném počtu. I brnkat na kytaru se dá v zahradě. Už nechceme být online, takže při horším počasí rozdělíme děti do menších skupin," konstatovala ředitelka střediska Blanka Štreitová.

Tento týden se na schůzce po dlouhé době znovu setkaly i skautky z Druhého dívčího brněnského oddílu Nezmaři. "Tři ze čtyř družinek fungují od tohoto týdne. Ve více než ve třech nemůžeme být venku, takže jsme rodičům napsaly, aby měly holky s sebou pro jistotu pláštěnku a něco na sednutí," poznamenala členka oddílu Terezie Grézlová. Děti musí mít potvrzení od rodičů, že mají negativní test, očkování nebo imunitu po prodělání covidu.

Naposledy děti viděl ve dvou týdnech před Vánocemi i Jan Hudec ze Salesiánského střediska mládeže v brněnských Žabovřeskách. V kroužku Kutil je musel rozdělit na poloviny, aby splnil limit. "Jsem rád, že se kroužky rozjely, byť v ořezané formě. Kromě toho, že se dostanu mezi lidi, mě těší i to, že můžu dělat i to, proč ho vedu. Mám rád práci v dílně a naplňuje mě předávat a posilovat tuto radost v někom dalším, tím spíš, že se děti naučí i něco do praktického života," řekl.

Zájmové kroužky kvůli koronaviru vláda zakázala v říjnu, některá střediska otevřela na dva týdny při rozvolňování před Vánocemi. V posledních týdnech se směli lektoři s dětmi setkávat jen jeden na jednoho. Od pondělí se vrací ve více.