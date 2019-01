Manažer hotelu Celnice: Takový hotel Břeclavi chyběl

Břeclav /ROZHOVOR/ - Kdysi to bylo království pohraničníku a normální smrtelník se sem jen tak nedostal. Ale to už je dávno. Za posledních dvacet let se poštorenské hraniční pásmo stalo běžně navštěvovaným prostorem nejen při cestách do Rakouska.

Nový hotel u bývalé poštorenské celnice je hotový. | Foto: Deník/Jiří Ševčík

Po restauraci tady nyní dokonce vyrostl nový hotel, který se právě v pátek dočkal slavnostního otevření. Antonín Nešpor, manažer projektu, který jednatřiceti miliony korun podpořila Evropská unie, zářil štěstím.

Proč jste pro stavbu Hotelu Celnice zvolili místo těsně u státní hranice?

Šestnáct let tady podnikáme, u hranic máme dvě restaurace, a proto se nám toto místo zdálo velmi příhodné. Hotel vlastně stojí v jednom areálu střediska služeb. A blízká státní hranice? Ta přece už dnes neznamená žádnou překážku.



Pro koho je hotel vlastně určený? Pro jakou klientelu?

Pro všechny, Čechy i cizince, poměr je nyní mimochodem padesát na padesát. Ale o to vůbec nejde. Jsme tady pro širokou veřejnost, která zavítá nejen do Lednicko–valtického areálu. Obsloužíme turisty přijíždějící na několik dnů i jednodenní návštěvníky. Díky vlastnímu rybníku, kde můžeme pořádat rybářské závody, jsme připraveni například i na rybáře . Počítáme také s kongresovou turistikou. Máme totiž kongresový sál pro osmdesát až sto lidí. Využití je poměrně široké. Zmínil jste kongresový sál, co dalšího najdou lidé uvnitř?

Součásti hotelu se čtyřiašedesáti lůžky je vinárna pro sto lidí i wellnes centrum s parní a finskou saunou. V areálu nechybí kadeřník, masáže, pedikúra ani kosmetika. Hotel je čtyřhvězdičkový, plně klimatizovaný. Myslím si, že takto kvalitní hotel dosud v Břeclavi chyběl. Je to rozšíření nabídky. Nemáte obavy, jestli se tak luxusní zařízení v době krize uživí?

Na to se těžko odpovídá, na projektu hotelu jsme pracovali pět let, krize přišla loni. Nevím, odpověď dá až čas. My pro to uděláme maximum.

Autor: Michal Šupálek