Při vstupu do domácnosti bere paní Gregorová do ruky telefon a přes aplikaci zapíná světla v chodbě. Obývací pokoj je pak prosvětlený velkými francouzskými okny vedoucími do zahrady. Klasická malá okna v domě ale s manželem nepoužívají. Větráním by totiž snížili účinnost domu. Pasivní dům je dokonale uzavřen a izolován tak, aby z něj v zimě neuteklo žádné teplo ven a v létě zase nevklouzlo dovnitř. „Nejvíc jsme tady měli v létě šestadvacet stupňů," vzpomíná Gregor.

V pasivním domě se drží v průběhu celého roku teplota okolo třiadvaceti stupňů. Když teplota v zimě klesne, dům zapne podlahové vytápění. Jakmile se domácnost zahřeje, podlaha zase vychladne. Bydlení Gregorových ale reaguje na počasí i zvenčí, a to za pomocí speciálních čidel. „Když je moc velký vítr nebo kroupy, automaticky se zatáhnou rolety, aby nedošlo k poškození skel v oknech," vysvětluje Gregor. Poškození by bylo ale nejspíš jen povrchové, v pasivním domě totiž musí být trojitá skla. Jedno takové váží až šest set kilogramů.

Větrat se přes ně ale nesmí. Narušila by se tím izolovanost domu a rozkolísala by se teplota v něm. Čerstvý vzduch do domácnosti přivádí úsporný systém větrání, takzvaná rekuperace. Je jednou z podmínek pro fungování pasivního domu a kromě odvodu a přívodu vzduchu zajišťuje také jeho ohřev. Přes speciální těleso totiž převádí část tepla z odváděného vzduchu do toho, který proudí zvenčí. „Co vám ale nikdo dopředu neřekne je, že se v místnostech díky tomu vytváří podtlak," popisuje Gregor. Při otevírání dveří do vedlejšího pokoje to skutečně jde zpočátku trochu hůře.

Dům musí být zaizolován do těch nejmenších detailů, nesmí v něm být například světla vsazené do zdí, krb, digestoř, dokonce ani klasické vypínače. „Ty do pasivních domů stojí pět stovek za kus, zato jich je ale potřeba méně, protože toho hodně ovládáme mobilem," říká Gregor. Vypínače v sobě mají taky tepelná čidla, pomocí kterých dům reguluje teplotu. Samotný ohřev je zajištěn tepelným čerpadlem, které sahá do hloubky sto metrů pod zemí.

Trojitá okna i tepelné čerpadlo

Podmínky dané k tomu, aby mohl být dům označený jako pasivní, jsou dobrovolná, ale přísná. „Zateplení stěn musí mít třicet centimetrů, stejně tak podlaha, pod střechou musí být čtyřiceticentimetrová vrstva vaty. Trojitá okna musí být předsazená a dům musí být napojený na tepelné čerpadlo," vyjmenoval předpoklady pasivního domu produktový manažer firmy Weber Tomáš Pošta. Firma Weber patří do skupiny stavebních firem Saint-Gobain, která se zaměřuje na udržitelné stavby.

Manželé Gregorovi získali na pasivní dům dotaci ve výši tří set osmdesáti tisíc korun. Maximální výše dotace pro podobný typ domů je čtyři sta padesát tisíc korun, Gregorovi na ni nedosáhli kvůli instalaci garážových vrat, které by mohly narušit hermetické uzavření domu. Dům samotný ale přináší manželům velkou úsporu v podobě energií, za rok za ně zaplatí maximálně třicet tisíc korun. Za dva měsíce navíc plánují Gregorovi instalaci fotovoltaických panelů na střechu domu, výdaje za energie se jim tak sníží o polovinu.

Pasivního domu nejde dosáhnout rekonstrukcí toho klasického. „To je naprosto zcestná myšlenka, nešlo by to. Docela důležitá je navíc i volba už samotného pozemku tak, aby se dala co nejlépe využít energie ze slunce," vysvětlil Pošta. Od ledna letošního roku každá novostavba musí splňovat minimálně kritéria nízkoenergetického domu, která jsou sice méně přísná než ty pro dům pasivní, ale v lecčem podobná. Podmínkou pro vydání stavebního povolení je od letoška také umístění fotovoltaických panelů na střechu.

Manželé z Jihu Moravy vyčíslují, že náklady na dům se jim nejspíš nevrátí. Pro pasivní dům se ale rozhodli proto, že se v budoucnu nebudou muset obávat cen energií. „Až budeme v důchodě, bude to pro nás rozdíl, jestli platíme měsíčně dva tisíce nebo osm," vysvětluje Gregorová. Cenu za stavbu domu ale pár prozradit nechce. „Před čtyřmi lety jsme za to dali tolik, co dnes platí lidé za klasickou novostavbu," nastiňují jen.

Chytré ovládání domu, které manželé v domě mají, není podmínkou pro pasivní dům, Gregorovým ale přináší velký komfort v každodenním životě. Světla mají nastavená tak, že se samy rozsvítí při vstupu do místnosti a samy zhasnou poté, co z ní odejdou. Kdyby do domu vnikl zloděj, vytáhnou se žaluzie a všechny žárovky začnou divoce blikat. Manželům navíc přijde zpráva do jejich telefonu. V domě jde přes telefon ovládat téměř vše, a to z jakéhokoliv místa planety, na kterém je signál. „Jednou jsem na dálku zapnul v domě hudbu, když byla manželka sama doma," vzpomíná například se smíchem Gregor.