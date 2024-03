Loni na jaře nebyla zařazena do vládního úsporného balíčku. A ano, my na ni nahlížíme jako na proces střílení do vlastní branky. Jestli má patnáct vinařských zemí spotřební daň nulovou, a my jsme z hlediska legislativy vinařskou zemí , a my bychom ji mít měli, pak je to ubrání konkurenceschopnosti našim subjektům. Jsme na volném trhu od doby, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. To je pro nás nepřekročitelný argument.

Jaké jsou zatím reakce lidí a jaké byly loni? Liší se?

Bylo až s podivem, jaká se loni strhla reakce veřejnosti nejen vůči nám, ale obecně vůči zemědělství. Během půl dne jsme byli jako národ schopni zapomenout na to, jakou přidanou hodnotu nám vinařství přináší po dvacet třicet let, kdy ho tady systémově budujeme.

Konsolidační balíček vyvolal bouřlivé debaty i reakce…

Sebekriticky říkáme, že jsme na to nikdy nebyli „školeni“ a ani připraveni. Nedokázali jsme adekvátně reagovat na poprask, který se s konsolidačním balíčkem nesl. A tudíž je Pozor! Křehké. pragmatická aktivita, jak slušně a konstruktivně lidi vtáhnout do diskuze a vysvětlit jim, o čem práce v našem oboru vůbec je. Aby si ji nezúžili na narativy, že alkohol je jen jeden a vinaři neplatí daně. Platí všechny, po celou dobu. Debata je jen o spotřební dani, kterou by ale ve finále nezaplatil vinař, nýbrž spotřebitel. Vinaře by to totiž pouze učinilo nekonkurenceschopným v evropském prostředí.

Stojí veřejnost za vinaři?

Nedá se to paušalizovat. Je řada lidí, kteří jsou tou problematikou znechucení a odmítají ji poslouchat pořád dokola. Další jsou zase ortodoxně za zavedení spotřební daně a nechtějí pochopit hlubší důvody, proč by k tomu dojít nemělo. A pak je celá řada lidí, na tu míří i kampaň Pozor! Křehké., která nerozumí problematice do hloubky a nebrání se zavedení spotřební daně. Ovšem v momentě, kdy máme prostor vysvětlit jim odlišnosti od dalších komodit průmyslu, říct jím specifika, tak řeknou: Aha, to jsem nevěděl.

Jste připravení předat argumenty lidem, kteří jsou ochotni je slyšet?

Víte, jedna věc je to, co se objeví v mediálním prostoru. Mnohdy nejde o vzorek většiny. Pořád si myslím, že celý ten nepříjemný odér byl způsobený menšinou. A že velká skupina lidí této problematice sice nerozumí, ale je ochotna připustit, že to může být jinak. A to v případě, když se k ní naše argumenty dostanou. Dosud jsme ale, bohužel, v lavině těch hejtů neměli prostor a ani jsme to dál předat neuměli.