Minulý týden ve středu 5. června se v Praze konalo slavnostní vyhlášení čtyř laureátek na cenu Qualitas Optima. Ocenění Zdravotní sestra roku 2024 v kategorii Zvýšení kvality zdravotních služeb si ve velké konkurenci odnesla Martina Balgová z Oblastní charity Břeclav.

Martina Balgová z Břeclavi získala cenu Zdravotní sestra roku 2024. | Foto: se svolením Martiny Balgové

Vyhlášení se uskutečnilo v prostorách Knihovny Václava Havla, ocenění si převzaly i další tři pracovnice. Pro představu v Charitě Česká republika pracuje přibližně 1600 zdravotních sester.

Událost proběhla pod záštitou první dámy České republiky Evy Pavlové, která se vyhlášení zúčastnila po boku hlavní sestry Charity Alice Strnadové. Svojí účastí přítomné poctil i apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Celým odpolednem přítomné provedli moderátoři Martin Šimek a Světlana Witowská.

Martina Balgová v současnosti pracuje v kanceláři Domácí zdravotní péče v Břeclavi, kde poskytuje technickou a odbornou pomoc sestrám v terénu. Mimo to komunikuje s rodinnými příslušníky, pacienty a lékaři, plánuje směny a hlídá dokumentaci.

Dříve pracovala jako ošetřovatelka pro Charitu, po práci v terénu se jí dle jejích slov občas zastýskne, nicméně dělá, co je potřeba. Před charitní činností má za sebou dlouholeté zkušenosti jako zdravotní sestra v břeclavské okresní nemocnici.

„Chybí mi ten kontakt s pacienty, vidět, jak se zotavují, že naše péče má smysl. Ale také vidím, jak moc je potřeba to, co dělám tady za tím stolem“

K práci v terénu se každopádně čas od času vrací. „Jsou situace, kdy k pacientům vyrazím i já. Často tehdy, když kolegyně onemocní, ale také proto, že je potřeba ukázat nějaký postup, zaučit novou kolegyni a podobně. Chybí mi ten kontakt s pacienty, vidět, jak se zotavují, že naše péče má smysl. Ale také vidím, jak moc je potřeba to, co dělám tady za tím stolem. Nároky na péči sester v terénu se stále zvyšují, přibývají pacienti, úkony, ale i papírování a formality. A my to tady jako tým zvládáme na výbornou,“ uvedla Martina Balgová.

Skvělou práci břeclavského týmu potvrzuje i nominace dalších tří pracovnic, jmenovitě Hany Hrubé, Broni Pitrové a Hany Mucalové. Oblastní Charita Břeclav vyjádřila Martině Balgové obrovský vděk a pochvalu. Spolupracovnice oceňují její lidskost, upřímnost, nápomocnost či nadhled.

Martina Balgová a spolupracovnice na vyhlášení.Zdroj: se svolením Martiny Balgové

Tamní ředitel Josef Gajdoš gratuloval se slovy: "Marti, jsme na Vás náležitě hrdí, přijala jste právem takové krásné ocenění za Vaši letitou práci v Domácí zdravotní péči, kterou vykonáváte odborně, spolehlivě, zodpovědně a vždy s úsměvem. Děkujeme Vám, že patříte právě vy do naší břeclavské charitní rodiny."