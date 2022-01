Za vznikem centra stojí dvojice Monika Náplavová a Lenka Černá. „Sama mám syna s vývojovou dysfázií, hledala jsem možnosti, jak a kde s ním pracovat. Jednou z potřeb, které tyto děti mají, je socializace. Stmelila jsem se proto s několika maminkami s dětmi, které mají podobnou diagnózu, a začali jsme cvičit v prostorách, které využívám jako lektorka němčiny,“ vypráví Náplavová.

Dětí se specifickými poruchami řeči, chování, učení či s kombinovanými poruchami postupně přibývalo. „Doplnila jsem si proto další potřebné kurzy a školení včetně logopedické prevence. No a pod vedením doktorky Renáty Jurčíkové, která se touto problematikou zabývá a doprovází i mého syna, jsem s nimi začala dál pracovat. Pak přišel covid a útlum. V září jsme projekt opět rozjeli, zpočátku jsme měli patnáct dětí. Před Vánoci jich ale bylo už kolem šedesáti. Povědomí o centru se rozšířilo a děti, kterým bychom mohli pomoci, k nám začaly posílat i školy a školky. Mých pětatřicet metrů čtverečních tak přestalo dostačovat,“ přibližuje spoluzakladatelka projektu.

Budova, ve které se centrum co nevidět otevře, má hned tři vchody, což zajistí dostatečné soukromí všem účastníkům. „Jeden vchod využijí rodiče dětí ze Školičky Břeclav. Bude zde šatna, sklad, bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. Zároveň tady vznikne i kavárenský prostor pro rodiče, kteří budou chtít počkat, než dětem skončí kroužky. Doplněný bude o herničku pro nejmenší,“ ukazuje Náplavová.

Bezbariérovost zajistí nájezdová rampa při vstupu do domu i do prostorného konferenčního sálu. „Ten budeme využívat jak ke cvičení, tak případně i pro potřeby workshopů či přednášek. A to nejen pro nás, ale i pro jiné organizace, které nemají takové zázemí,“ zmiňuje žena.

Dům v přímém sousedství břeclavské synagogy je podsklepený. Velkorysé prostory nabízí také podkroví. „Jeden chlapeček se už zmínil, že ve sklepě by bylo skvělé peklo, tak uvidíme,“ smějí se obě dámy.

V prvním patře bude mít zázemí vedení, administrativa, lektorky. Nechybí ani místnost se statickými stoly a promítacím plátnem pro konference či kurzy. Intimní prostor vznikne také pro konzultaci terapeutek s rodiči. Nahoře pak budou mít své království výhradně děti.

Utáhnout celý projekt finančně není jednoduché. I proto dámy rozjely sbírku na webu Donio, žádají o dotace a hledají podporovatele z řad veřejnosti. Centrum pro rodinu Máte na víc žije totiž především z příspěvků rodičů a z vlastních soukromých zdrojů. „Příspěvky od rodičů stačí na zaplacení lektorek a pomůcek, ne však na nájem. I proto plánujeme další aktivity. Čtvrtým rokem seskupuji podnikatelky, zveme sem lektory na nejrůznější kurzy. Jednáme s brněnským Centrem Anabell, které se věnuje potížím s příjmy potravy, nebo s brněnským Paspointem, jenž podporuje lidi s autismem. Stejně tak je pro nás zásadní problematika sourozenců dětí s těmito problémy, nebo i tatínků, kteří se často potýkají s pocity viny. Důležité je pro nás i propojování generací,“ vyzdvihuje Náplavová.

Lenka Černá jí přitakává. „Podobný prostor v Břeclavi chybí. Hlavní myšlenka je, aby centrum nebylo pouze pro někoho, naopak. Vše souvisí se vším, s rodinou se musí pracovat jako s celkem, ať už se v ní vyskytuje jakýkoli problém. I proto jsme se snažili o co největší zachování intimity. Jde nám o to, aby se zde cítili lidé bezpečně, v klidu, a aby si zde našli ucho, které je vyslechne. No a především, aby se mohli co nejdříve dál rozvíjet,“ zdůrazňuje Černá, která má taktéž dítko s podobným oslabením.

Předpokládá, že zcela začne centrum fungovat v březnu. „Stěhujeme se v pátek, únor bude spíše rozjezdový, ještě řešíme nějaké papíry a kolaudaci,“ poznamenává Černá.