Rakvice – Až o pětadvacet dětí více by už za pár let mohla přijmout rakvická školka. Vedení obce totiž nyní připravuje projekt na přístavbu jedné třídy se sociálním zařízením.

„Posledních pět let školce udělujeme výjimku z počtu dětí. Těch máme devětašedesát. Každá ze tří tříd má o čtyři děti více, než by mít měla. Stále se nám navíc zvyšuje poptávka ze strany rodičů,“ zdůvodnil přístavbu rakvický starosta Radek Průdek. Projektová dokumentace by měla být hotová na podzim a další rok by tamní mohli začít stavět. „Věříme, že bychom se se stavbou vešli do pěti milionů korun,“ doplnil starosta.