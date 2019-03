Velké Pavlovice - Rusky se začal učit teprve před šesti lety. Pro někoho málo času i na to, aby pochopil základy. Ne tak pro devatenáctiletého maturanta velkopavlovického gymnázia Vojtěcha Antoše. Konferenci Ruský dialog: jazyk, vzdělávání a kultura na půdě Pedagogické fakulty Herzenovy univerzity v ruském Petrohradě doslova ovládl svojí přednáškou. Domů na Moravu si po zásluze přivezl první místo. „Konference byla určená studentům univerzity a účastnili se jí mladí lidé ze zemí Visegrádské čtyřky. Mluvil jsem o tom, jak můžu ve své zemi přispět k tomu, aby se zde rozvíjela ruská kultura a jazyk,“ popisuje Antoš.

Do Ruska se podíval poprvé před pěti lety, kdy zvítězil na známé recitační soutěži Puškinův památník. „Dva roky nato jsem byl v Moskvě. Zařadil jsem se mezi sto padesát studentů, kteří postoupili do mezinárodního kola olympiády v ruském jazyce,“ vzpomíná mladík, který by po maturitě rád studoval ruský jazyk na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.