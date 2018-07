Maturanti se do práce nehrnou. Chtějí dál studovat, nebo si aspoň užít prázdniny

Jižní Morava - Přibývá absolventů středních škol, kteří se hlásí na různá pomaturitní studia. Vysoké školy lákají především gymnazisty. Maturanti z odborných středních škol zamíří rovnou do zaměstnání častěji.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Říský

Stres, nervy, týdny učení. Už je to měsíc, co maturanti složili zkoušku dospělosti. Mezi nimi bylai Sára Šamanová z Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích. Teď je zapsaná do bakalářského studia na Masarykově univerzitě. „Od základní školy jsem věděla, že chci na vysokou. Proto jsem se rozhodla studovat na gymnáziu,“ vysvětlila studentka.

Na Masarykovu univerzitu nastupuje čím dál víc čerstvých maturantů, především z gymnázií. Minulý rok tvořili čtyřiašedesát procent uchazečů. „Od roku 2014, kdy procento aktuálních maturantů tvořilo šestapadesát procent, sledujeme v zastoupení aktuálních maturantů rostoucí trend,“ uvedla tisková mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Stejně to vnímá i Mendelova univerzita v Brně. „Většina studentů dnes přichází ihned po maturitě. Těch, kteří mají od maturity více než jeden rok, je minimum,“ uvedla za Mendelovu univerzitu tisková mluvčí Jiřina Studenková.

Minulý rok nastoupilo na Masarykovu univerzitu jen osmnáct procent uchazečů, kteří měli maturitu už rok za sebou. Do této kategorie letos patří i Jan Procházka z blanenského gymnázia. „Na univerzitu jsem se nedostal. Teď uvažuji o jazykové škole, abych nevypadl ze studijního režimu,“ řekl student. Chce si podat přihlášku na vysokou školu příští rok znovu.

Statistika uchazečů na Masarykově univerzitě

2014: Bylo 56 % uchazečů z řad čerstvých maturantů, potom 20 % uchazečů mělo rok od maturity

2015: Bylo 56 % uchazečů z řad aktuálních maturantů, potom 19 % uchazečů mělo rok od maturity

2016: Bylo 60 % uchazečů z řad aktuálních maturantů, potom 18 % uchazečů mělo rok od maturity

2017: Bylo 64 % uchazečů z řad aktuálních maturantů, potom 18 % uchazečů mělo rok od maturity

Podle odhadu ředitele pracovního úřadu v Břeclavi Lubomíra Marka čím dál víc maturantů pokračuje ve studiu. Jak na univerzitě, tak na různých jazykových nebo vyšších odborných školách.

Absolventi středních škol mají výhodu, že za ně stát zaplatí zdravotní pojištění až do konce prázdnin. „Většina maturantů si prázdniny nechává pro sebe. Chtějí si je užít,“ uvedl Marko.

Tak postupuje třeba Radim Břoušek, který odmaturoval na Střední policejní škole v Holešově. „Teď jsem se vrátil z Kréty. Chtěl jsem si odpočnout a odměnit se za maturitu,“ vysvětlil mladík.

Ale na vysokou školu se nechystá. „Připravuji se na začátek sezony. Dostal jsem šanci hrát fotbal za Baník,“ dodal Břoušek. Vysoká škola jsou podle něj ztracená léta.

Absolventi, kteří ve studiu nepokračují dál, podle Marka zamíří k evidenci na úřad práce až v září. „Samozřejmě existují výjimky, kdy se maturanti chtějí nechat zaměstnat co nejdřív,“ poznamenal Marko.

Andrea Buřtová odmaturovala na Střední průmyslové škole Brno, Purkyňova. „Pracuji ve finanční firmě. Vysoká mi přijde jako ztráta času. Jsem spokojená se svojí prací,“ uvedla dívka, která šla pracovat hned po maturitě.

ADÉLA FORMÁNKOVÁ