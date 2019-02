Hustopeče /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Uličku Na Hradbách v Hustopečích na Břeclavsku v sobotu zaplnily desítky lidí. Uskutečnil se tam už 11. ročník tradičního Hustopečského masopustu.

Ručičky ukazují desátou hodinu dopolední a ulička Na Hradbách v Hustopečích na Břeclavsku je už plná lidí, kteří se těší na program tradičního Hustopečského masopustu. V účasti jim nezabránilo ani sychravé únorové počasí. K zahřátí dostávají štamprli mandlovice. „Ta je výborná,“ ozývá se uznale od lidí, kteří si nadšeně povídají a zdraví staré známé.

Slyšet je i dětský smích. „Dobrý den, dobré dopoledne, všechny vás tu vítám. Bavte se a ať vám chutná,“ říká do mikrofonu jeden z pořadatelů, Martin Macho. To už se ale skládá do řady masopustní průvod, do kterého se Macho převlečený za upíra rovněž přidává.

Úderem půl 11 se tedy průvod dává do pohybu. V čele jdou medvědi, kteří na všechny diváky mávají. Za nimi se drží čerti, indián, pirát, skákající klokan i barevná rodinka trollů. „Hele, tady je někdo dokonce převlečený za psa,“ říká lidový vypravěč a moderátor akce Franta Uher a ukazuje přitom na domácího mazlíčka na vodítku. Všichni se smějí a tleskají. Vládne výborná nálada. Jedna z účastníků průvodu je třeba Hana Brzobohatá. „V kostýmu králíka jsme tu celá rodina. Je to tu super, moc si masopust užíváme,“ usmívá se žena.

Po skončení průvodu lidé zaměřují svůj zrak na všudypřítomné stánky nabízející ohromující množství dobrot. Vzduchem se line vůně klobásek, halušek se zelím a uzeným, bramboráků, oštěpků s brusinkami či valašských frgálů.

K lákadlům Hustopečského masopustu patří i tradiční zabijačka pod vedením zkušeného řezníka, který si brousí nůž na porcování prasete. Lidé tak mohou ochutnat třeba jitrnice či ovarovou polévku. Tu si vychutnává třeba Martin Příkazský. „Přesně takovou dělávala moje babička,“ rozplývá se a rozhoduje se, že si polévku dá ještě jednou.

Atmosféru tradičního masopustu dotváří nejen chutě a vůně, ale také melodie moravských lidovek v podání cimbálové muziky Jožky Šmukaře. „Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla,“ zpívá někdejší eso slavné Moravanky Jožka Šmukař. Kolem pódia se tvoří kruh přihlížejících, kteří se s radostí přidávají ke zpěvu. Někteří se dokonce dávají i do tance.

Mezi další zpestření masopustní akce patří i bohatá tombola. „Už jste si koupili lístky,“ láká klaun a nabízí lidem k vylosování lístečky s čísly. „Vezmu si jich pět. Mně jich dejte deset,“ předbíhají se zájemci.

Patnáct minut před polednem se losování výherců ujímá moderátor Franta Uher. Mezi výhrami je třeba kávovar, sluchátka, vaflovač, plato vajíček, živé kůzle a hlavní výhra mobil. S vyzvednutím kůzlátka si však výherce dává načas. „No jo, ty jdeš rovnou ze sklepa, to se nedivím, že ti to tak dlouho trvalo,“ zavtipkuje Uher, když konečně zahlédne muže deroucího se davem pro výhru.

Po skončení tomboly se lidé rozchází do okolních sklípků. V nich nabízí místní vinaři svá nejlepší vína.