/CENÍK/ Na jaře obří brouci obsadili zámek ve Valticích na Břeclavsku, nyní se valí na Brno. Výstava jedinečných modelů o váze až jedné tuny se uskuteční od 5. října do 31. ledna.

Působivá výstava hmyzu ve Valticích. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Návštěvníci najdou brouky na výstavišti v pavilonu H. „Unikátní výstava Megabrouci představuje extrémně zvětšené exponáty v nádherném detailu. Deset let náš tým usilovně pracoval na zhotovení více než dvacet detailních exemplářů dosahujících velikosti až pět metrů a váhy jedné tuny,“ avizovali autoři.

Na modelech pracovali přibližně patnáct tisíc hodin, celková váha představeného materiálu je kolem jedenácti tun. „Každý chlup se musel nabarvit, ohnout, předvrtat a nalepit. Každá noha, každá ploška se stokrát přeměřovala, brousila a malovala. Za každým broučkem jsou desítky hodin studia u makrolupy a následného ručního převodu do reality,“ svěřili se tvůrci.

Na zámku ve Valticích šlo o pilotní režim, nyní bude expozice doplněná například audioboxem, díky kterému si příchozí poslechnou i zvuky. Chybět nemají ani velkoformátové snímky druhů žijících na Pálavě. Z Moravského muzea pak doputují vitríny se skutečnými exempláři.

Jak je to se vstupným?



Základní 350 korun

Děti od 5 let (130 cm) do 15 let 300 korun

ZTP/P 350 korun + 1 zdarma