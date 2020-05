Zajezdí si na kole, aniž by použili šlapátka. Neobvyklý bike park k nacvičení rovnováhy, pilování jízdy na kole a zdokonalování se v ní budou mít již za pár týdnů k dispozici cyklisté v Bořeticích. Za dvě stě padesát tisíc korun tamní radnice v těchto dnech dokončuje výstavbu takzvaného pumptrucku, tedy uměle vytvořeného okruh určeného pro jízdu na kole.

V Bořeticích vzniká nový pump truck určený lidem pro jízdu na kole. | Foto: obec Bořetice

„Hřiště vyrůstá za Jedličkovým směrem k rybníkům. Jde o prostor, kde jsme měli navážku hlíny, starou zeminu. Nebylo to moc vzhledné prostředí, byly tam náletové dřeviny a podobně. Proto jsme přemýšleli, jakým způsobem ho zkulturnit tak, abychom zeminu nemuseli odvážet, a aby to nestálo obec moc peněz a práce. No a napadlo nás právě takové hřiště,“ vyprávěl bořetický starosta František Petrásek.