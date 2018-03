Méně botiček? V Břeclavi zavádí krátkodobé parkovací karty

Břeclav - U jejich domů nemohou nyní ani na krátkou dobu zaparkovat třeba opraváři nebo návštěvy. Břeclavané, kteří bydlí v zónách s takzvaným rezidentním parkováním, si na to opakovaně stěžovali. „Nebyl způsob, jak by tam mohli zaparkovat. Většinou tam třeba opravář zastavil, vyšel nahoru a naši uvědomělí obyvatelé okamžitě volali městskou policii,“ řekl břeclavský místostarosta Jaroslav Válka.

Vedení města zavádí v Břeclavi karty pro krátkodobé parkování v rezidentních zónách.Foto: Městská policie Břeclav

Vedení Břeclavi nyní přišlo s novinkou, která má problém vyřešit. S účinností od prvního května schválilo zavedení karet pro krátkodobé parkování v rezidentních zónách i pro lidi, kteří tam nemají ani trvalé bydliště, ani sídlo firmy či provozovnu.

„Inspirovali jsme se v zahraničí. Jedna karta stojí padesát korun a je na čtyřiadvacet hodin. Platí jen pro osobní auta. Cena je trochu vyšší, protože musíme respektovat potřeby rezidentů, kteří mají celoroční kartu za čtyři sta korun,“ sdělil velitel břeclavských strážníků Stanislav Hrdlička.

Parkovací kupon

• Začne platit od května pro rezidentní parkovací zóny.



• Je pro lidi, kteří nemají v místě trvalé bydliště ani sídlo firmy či provozovnu.



• Stojí padesát korun, je na čtyřiadvacet hodin.

Lidé si mohou kartu zakoupit v předprodeji na služebně městské policie. Na kupon pak musí řidiči uvést registrační značku auta, datum, čas a následně přilepit na přední sklo podobně jako dálniční známku. Karty jsou nyní ve výrobě.

Za rozumný krok považuje novinku třeba obyvatel Slovácké ulice Martin Daneš. V místě je rovněž rezidentní zóna. „Pokud si kartu nebude kupovat přímo instalatér, ale člověk, který opraváře potřebuje, padesát korun je snesitelná částka, když mu pak něco opraví. Řemeslníci si nyní na auto většinou nic nedají a dostanou botičku. U nás v ulici jsou strážníci třikrát denně,“ poznamenal Daneš.

Opoziční zastupitel Richard Zemánek snahu vedení města chápe, ale nemyslí si, že zavedení jednodenních parkovacích karet je to správné řešení. „Je fakt, že v některých lokalitách není parkování dořešené, ale míst v rezidentních zónách není tolik. Když se tam sejde více aut od návštěvníků, bude to špatně. Spíše by ve městě měla vzniknout další parkoviště jako třeba teď na místě bývalého autobusového nádraží,“ myslí si Zemánek.

Město tam rozšiřuje počet stání pro auta na devadesát míst.