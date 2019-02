Lednice – Pátý největší akcionář ve společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, obec Lednice, mohl být bez zástupce v představenstvu. Lednické zastupitelstvo ho zvolilo až na třetí pokus. Jednalo o tom v závěru minulého týdne.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Nejdřív zastupitelé nezvolili do funkce místostarostu Lukáše Doru. „Hlavním důvodem jeho nepřijatelnosti je pro nás jeho neznalost problematiky a dosavadní nezkušenost v práci v komunální politice, ve které je teprve třetí měsíc,“ zdůvodnil postoj opoziční zastupitel Jaroslav Martínek.



Opozice místo Dory navrhla zastupitelku Kláru Rothscheinovou, která v minulosti pracovala ve firmě zaměřené na vodohospodářství. „Protinávrhem chtěla opozice pouze překazit mé zvolení. Rothscheinová pracovala v předchozích letech pro rakouskou vodohospodářskou firmu. Mohlo dojít ke střetu zájmu,“ komentoval vývoj situace Dora.

Stejně jako on nedostala od zastupitelů potřebnou většinu hlasů. Dojít muselo až na nezbytnou třetí volbu, do které se dostal starosta Libor Kabát. Ten v představenstvu působí několik let. Podle koalice však ze zvolení není zrovna nadšený. „Chtěli jsme mu pomoci a ubrat další z neplacených funkcí, aby se mohl věnovat pouze dění v obci,“ přiznal Dora.