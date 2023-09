/UVNITŘ ANKETA/ Deník se na Břeclavsku zaměřil na obědová menu, která si lze koupit za cenu kolem sto padesáti korun. Zájem je o klasiky jako guláš nebo řízek, ale také o vegetariánská jídla.

Hned v několika restauracích na Břeclavsku si lidé pochutnají na kompletním poledním menu do sto padesáti korun. | Video: Deník/Iva Haghofer

Když zrovna netráví poledne prací ve vinohradu, zajde si vinař Zdeněk Strapina z Pavlova rád na dobrý oběd. Opakovaně se vrací do Mikulova, kde si oblíbil Bistro 42. „Je to opravdu celkem slušný podnik, kde podávají meníčka, a navíc mají v nabídce i výborné chlebíčky a koláče,“ zhodnotil s úsměvem.

Nepřímo tak potvrdil slova restauratérů z Břeclavska, s nimiž hovořila redakce Deníku. Zákazníků k nim sice v poledne chodí méně než dříve, ovšem o to poctivější jsou v pravidelnosti. Neodrazuje je ani cena. Ta se v průměru za kompletní menu v okrese šplhá ke sto padesáti korunám.

Na koprovce, křenovce, rajské, guláši, řízcích či dršťkové polévce si pochutnávají například hosté v břeclavské restauraci U Čerta, která se nachází u bývalého autobusového nádraží. Především oblíbená klasika tam denně v čase oběda přiláká až dvě stovky lidí.

Za menu s polévkou zde zaplatí od sto třiceti do sto sedmdesáti korun. „Pokud si chcete udržet zákazníky, musíte cenu držet dole. Věřím, že kdybychom o deset korun podražili, tak se nám to vrátí a o další hosty bychom přišli,“ je přesvědčený majitel podniku Jan Mihalík.

Ví, o čem hovoří. Dělníci, kteří k němu dříve v poledne pokaždé zavítali, nyní míří jinam. „Sto čtyřicet nebo sto padesát korun za meníčko je pro ně hodně. Najdou si levnější variantu. Na každém rohu mají čínské nudle s kebabem za stovku nebo grilovaná kuřata,“ krčil rameny muž s tím, že zůstala naopak stálejší věrná klientela, které není líto dát za dobrý oběd více peněz.

Razantní zdražování meníček neočekává ani hlavní ekonom brněnské investiční společnosti Cyrrus Petr Pelc. „Už jsme za stropem zvyšování cen energií a inflace by měla v příštím roce klesat. Meníčka za dvě stovky nás asi čekají, ale ne všude. V řadě restaurací to bude třeba i o třetinu levnější," myslí si Pelc.

Na zájem zákazníků si nestěžuje ani Nina Kuhnová, majitelka břeclavských bister Čtyřlístek a Bistroška. „Lidé si můžou dát menu s polévkou i bez. Cenu za polévku máme pevnou, a to pětatřicet korun. Meníčko se pak pohybuje od stovky, to je cena za grilované kuře s rýží, až po sto pětadvacet korun. Co jsme tak vysledovali, jsme s cenou ve srovnání s jinými břeclavskými restauracemi na nejspodnější hranici. Otázkou je, jak dlouho budeme schopní tyto ceny držet,“ řekla restauratérka.



V Bistrošce, kterou provozují na náměstí naproti kostelu svatého Václava od letošního února, zatím zdražovali pouze jednou. A to o pět korun. Vegetariánský Čtyřlístek, který provozují už několik let naproti kina Koruna, pak podražil zhruba o korunu na sto gramech jídla.

„Zatím moc nepociťujeme, že by lidé šetřili. Myslím si, že na oběd si zajdou vždycky. Přece jen je to pohodlnější, než si ohřívat jídlo z domu někde v kanceláři. Krom toho řada lidí stále dostává stravenky od zaměstnavatelů, čehož rádi využívají,“ domnívá se Kuhnová.

Jídlo si v jejích bistrech mohou lidé sníst přímo, nebo si ho i odnést s sebou. Pokud pak mají svoje krabičky, zaměstnanci to jedině vítají. „Je to ekologičtější a navíc i levnější,“ poznamenala majitelka podniků.

Podobnou osvětu se snaží mezi svými zákazníky šířit i Veronika Karpíšková, spolumajitelka vegetariánské a veganské restaurace VeggieDick v Mikulově. I zde si lidé pochutnávají na kompletních menu, jejichž cena šplhá ke sto padesáti korunám.

„Jsme menší podnik, vaříme denně asi padesát meníček. Spoustu věcí si také děláme sami. Třeba si pečeme vlastní bulky nebo dorty. I v tomto směru se tedy snažíme náklady snižovat. Navíc máme v Mikulově úžasné zahrádkáře, kteří nám občas přinesou přebytky ze zahrádky. A my jim za to směnou dáme třeba pivko,“ zdůvodnila podnikatelka.

S nabídkou zdravých vegetariánských poledních menu jsou ve městě pod Pálavou jedni z mála. „Přes léto k nám chodí více turistů, někteří se vracejí i opakovaně. Přes zimu pak zase spíš místní. Nabídku máme hodně pestrou a hodně sezonní. Vyprodáme opravdu každé menu. Oblíbené jsou například nejrůznější variace jídel s červenou čočkou,“ usmívala se Karpíšková.

Společně s přítelem hodně dbají na ekologii. Standardem jsou tak zálohované nebo recyklované krabičky. Polévku si tak lidé můžou domů odnést například ve sklenici od okurek. „Část výdělku pak putuje na projekty, které čistí oceány. Zkrátka nám jde o to, aby náš podnik nebyl jen o jídle,“ dodala žena.