Oprava náhradních prostorů pro hruškovské žáky v budově staré školy v Tvrdonicích.Zdroj: Se svolením Zdeňka Tesaříka

ZÁŘÍ

Děti z některých obcí zasažených tornádem začaly od září jezdit do školy nebo do školky do blízkých obcí. Například školáci z Hrušek zamířili do Tvrdonic, některé děti z hrušecké školky zase do Lanžhota. „Mateřinka je na tom ještě hůř než základka, ale těm nejmladším jsme zařídili prostory přímo u nás v obci, aby nemuseli nikam dojíždět,“ nastínil tehdy místostarosta Marek Babisz.

Následky tornáda: školáci z Hrušek pojedou do Tvrdonic, školka je na tom hůř

Opravy potřebovaly i další školní budovy v oblasti. Na nový krov základní školy v Moravské Nové Vsi padlo 106 kubíků řeziva v hodnotě necelého jeden a půl milionu korun a tesaři na jejím zhotovení strávili téměř dva měsíce intenzivní práce. Hotovo bylo v první polovině září. „Původní krovy by, kdyby nepřišlo tornádo, v září oslavily devadesátku," sdělila v září ředitelka školy Hana Grossmannová.