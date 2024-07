Původní výběrové řízení Břeclavským nakonec antimonopolní úřad opravdu zrušil. Jeho úředníci městu Břeclav vytkli spojení podmínek v zadávací dokumentaci. Vedení v čele se starostou Svatoplukem Pěčkem stálo podle svých slov před rozhodnutím, zda se verdiktu úřadu bránit, nebo vypsat nové výběrové řízení. Nakonec zvolilo možnost druhou.

close info Zdroj: se svolením břeclavské radnice zoom_in Břeclavští znovu vyberou, kdo za půl miliardy opraví koupaliště „Zásadní jsou dvě věci. Zůstala podmínka kvalifikace dodavatele. Trváme na tom, aby měl zkušenost se dvěma stavbami v hodnotě alespoň dvou set milionů korun. Zároveň jsme prodloužili lhůty pro kvalifikaci ze sedmi na deset let, přičemž zákon stanovuje, že musí být minimálně pět let,“ vypíchl místostarosta.

„Nehledáme supermuže, ale dva lidi“

Nově radnice také nechala rozdělit požadavky na hlavního stavbyvedoucího. „Máme na něj stejné požadavky, jaké jsou i na stavbu. Tedy zkušenosti se dvěma velkými stavbami za alespoň dvě stě milionů korun. Část kvalifikace jsme pak přesunuli na toho, kdo bude mít na starosti technologii. Zkráceně řečeno - nehledáme supermuže, což antimonopolnímu úřadu vadilo. Hledáme ale dva lidi,“ osvětlil Matuška.

Do již zrušeného výběrového řízení se původně přihlásily tři firmy. Jedna byla kvůli nesplněným podmínkám vyloučená. Vítěznou se poté stal Metrostav – DIZ, druhá skončila Geosan group. Místostarosta předpokládá, že se do nového výběrového řízení přihlásí ti samí uchazeči, kteří měli zájem i o první.

„Jde o obrovskou zakázku, veškerou komunikaci vedeme přísně formálně skrz elektronický nástroj zadávání, v našem případě jde o EZAK. Vše je ostatně dohledatelné na webu zakazky.breclav.eu. Myslím si, že uchazeči, kteří se přihlásili do prvního, se budou chtít přihlásit i do druhého výběrového řízení. Ale aktivně v této fázi nikoho neoslovujeme,“ podotkl místostarosta. Čas přihlásit se do nového výběrového řízení mají zájemci do 26. srpna.

Rekonstrukce koupaliště a krytého bazénu má stát 553 milionů korun bez daně. „Pořád platí, že financovanou chceme mít opravu z úvěru. Věříme, že dosáhneme na dotace v energetice, máme podanou žádost k Národní sportovní agentuře, nějaké peníze snad dostaneme i z ministerstva životního prostředí. Čeká nás změna parkovacího stání, což budou sice v kontextu celé stavby drobné, ale pořád jde o jednotky milionů,“ vyjmenoval Matuška.

close info Zdroj: se svolením břeclavské radnice zoom_in Břeclavští znovu vyberou, kdo za půl miliardy opraví koupaliště

Koupaliště i krytý bazén dosluhují. Koupaliště stojí od šedesátých let minulého století, stejně stará je tedy i technologie, která je již na hraně životnosti. Krytý bazén v Břeclavi funguje od roku 1994 a doplácí především na velkou energetickou náročnost.

Nové koupaliště počítá s nerezovými vanami bazénů i moderními a úspornými technologiemi. Ty mají zajistit areálu částečnou energetickou soběstačnost. Novinkou má být rekreační bazén, vnitřní tobogan nebo třeba wellness.