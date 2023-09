/FOTO/ Až tři sta fotbalistů trénuje na stadionu MSK Fosfa Břeclav na třídě 1. máje. V současné době ale mají stížené podmínky. Tamní trávník je poničený, v červenci jej totiž chemickým postřikem poničil neznámý vandal. Představitelé břeclavského klubu se snaží co nejdříve zajistit opravu a sanaci hrací plochy.

Neznámý vandal opakovaně poničil hřiště na stadionu v ulici třídy 1. máje v Břeclavi. | Foto: Jaroslav Kicl

Třicetitisícovou částkou přispěje město Břeclav. „Dotaci už schválili břeclavští radní. Jedná se o poměrně velké destruktivní poškození, které si žádá speciální opravu a sanaci odbornou firmou," řekla Deníku mluvčí města Ivana Solaříková.

O padesát tisíc korun klub požádal Jihomoravský kraj, dvacet tisíc celek uhradí z vlastních zdrojů. „Žádost bude předložena hodnotící komisi pro individuální dotace. Pokud doporučí schválení, bude o tom rozhodovat rada kraje a pak zastupitelé," informovala mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.

Neznámý vandal poničil hrací plochu na břeclavském stadionu podle předsedy MSK Břeclav Alexandra Hrabala opakovaně. „Za posledních čtrnáct dní se to stalo už potřetí. Když jsme na to přišli poprvé, rozhodli jsme se nic neventilovat, ale tentokrát už to bylo neudržitelné. Nějaký umělec nám tento týden mimo jiné vypálil srdíčko do trávy a dělá si z nás srandu. To už jsme opravdu hodně naštvaní," sdělil Hrabal Deníku na konci července.