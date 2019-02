Vedení města se totiž před nedávnem rozhodlo, že dvanáct z nich nechá převést do digitalizované podoby. A to tak, aby si lidé jednoduchým kliknutím na odkaz uveřejněný na městských webových stránkách otevřeli tisíce stran plných zajímavých událostí z dějin.

„Kroniky byly dosud jen v Mikulově v archivu a pouze velice těžko se k nim dostávalo. Když tedy měli lidé zájem do nich nahlédnout, potřebovali k tomu pořádnou dávku času. Zkrátka to bylo složité,“ vyprávěl tamní starosta Pavel Procházka, proč se Velkopavlovičtí rozhodli k digitalizaci kronik přistoupit.

„Dostala se k nám navíc nabídka jedné firmy, díky níž jsme se o této možnosti vůbec dozvěděli. Chtěli jsme umožnit přístup ke kronikám nejen našim stávajícím obyvatelům, ale také ostatním rodákům, kteří žijí například v zahraničí a podobně,“ dodal Procházka.

Jak poznamenal, myšlenka nadchla také radu města. „Zaujalo nás to. I proto jsme neváhali a okamžitě projekt schválili. Nějaké peníze jsme měli našetřené, takže to nebyl žádný problém,“ usmíval se starosta.

Přínos pro obyvatele

Studium dějin Velkých Pavlovic je pro obyvatele podle jeho vyjádření podnětné i přínosné. „Ani já sám bych se jinak k některým údajům nedostal. No a nyní pozpátku sleduji historii obce,“ přiznal se Procházka s tím, že k dispozici je na internetových stránkách dosud dvanáct kronik s časovým rozmezím od roku 1891 po rok 1982.

„Ty novější jsou ještě rozdělané. Ale jistě je budeme chtít také připojit,“ řekl starosta s tím, že dostat se ke čtení kronik by nemělo být vůbec složité.

„Někteří lidé si stěžovali, že jim to dělalo problémy. Ale myslím, že po nainstalování jednoduchého programu do počítače by to těžkosti dělat nemělo,“ byl si jistý Procházka, který se dosud setkal jen s pozitivními ohlasy ze strany obyvatel města.

„Zatím se na tuto možnost snažíme lidi všemožně upozorňovat. Odkaz je v provozu teprve krátce, ale věřím, že se setká s velkým zájmem. I z toho důvodu, že naše stránky denně navštěvuje několik stovek lidí,“ nechal se slyšet starosta.

Nápad Velkopavlovických se zamlouval také starostovi Františku Smetanovi z Velkých Němčic. „Ještě jsem o této možnosti nikdy neslyšel, ale považuji ji za velice zajímavou. Určitě o ní začnu také uvažovat. Skutečně je to dobrý nápad,“ myslí si Smetana, v jehož městysu zatím řeší přístup ke kronikám prostřednictvím článků pravidelně uveřejňovaných v tamním zpravodaji.

„Bohužel lidem nemůžeme zprostředkovat všechny zápisy, které v kronikách jsou. Alespoň ty nejzajímavější ale vybíráme a pak je vydáváme ve zpravodaji, který je k dispozici také na našich internetových stránkách,“ popsal starosta s tím, že listování v digitalizovaných knihách je jistě poutavější a snazší.