Silnici pokryje už v říjnu asfaltový nástřik s podrcením. Specializované firmě, která zde tuto novou technologii vyzkouší, za něj město zaplatí asi sto tisíc. „Proces převodu z církve na stát, a potažmo město, se roky vleče. Nyní jsme zhruba na půli cesty. Když prokážeme, že jde skutečně o silnici a ne nějakou šotolinovou cestu, půjde to rychleji. Chceme silnici zařadit do sítě místních komunikací. Mohli bychom pak snáze žádat i o dotace na opravy, zpevňování a podobně,“ zdůvodnila starostka Hana Potměšilová.

Silničáři po skončení prací do původního stavu uvedli jak příjezdovou silnici, tak i komunikace vedoucí přímo k domům. Použitý recyklát se však začíná drolit.

Obyvatelé několika rodinných a tří bytových domů si na jaře stěžovali na celodenní hluk a prašnost, kterou způsobovala těžká nákladní auta. Upozorňovali také, že žijí ve vyloučené lokalitě, o kterou se nikdo nezajímá. „Lidé mají dojem, že se na ně se vším zapomíná. Není zde zbudovaná kanalizace, osvětlení je umístěné ještě na dřevěných sloupech a věčně nesvítí. Zkrátka takový konec světa,“ přetlumočila tehdy Kateřina Urbánková, která v lokalitě žije patnáct let.

Bývalé státní statky

V lokalitě bývaly za socialismu státní statky. Po revoluci se převody pozemků nedořešily a některé připadly státu, jiné zase církvi. „Obyvatelé spadají do Hustopečí, co se ale pozemků týče, patří nám tady jen kousek a silnice pod farmou. Kupříkladu zelený pás v okolí malého hřiště je taktéž v majetku státu. Vím, že to tam lidé nemají jednoduché, ale jsme na dobré cestě," ubezpečila Potměšilová.

Jakmile město získá převodem pozemky, může konečně začít v lokalitě také více investovat a opravovat. „Nemůžeme zde dělat to, co ve městě, když nejsou pozemky naše. Hospodaříme s veřejnými penězi, těžko bychom jakékoli investice a opravu cizího majetku vysvětlovali. V podobně prekérní situaci jsme ještě na dvou místech u bytových domů přímo v Hustopečích. Zatímco lidem v jedné ulici patří pozemky od domu až k silnici, u jiných bytovek zase městu. Tam, kde pozemky nevlastníme, pak nemůžeme kupříkladu budovat ani parkoviště," srovnala starostka.