Břeclavsko – Nula. Takový je aktuální počet volných hrobových míst ve Velkých Pavlovicích. Podle tamního starosty Jiřího Otřela musejí ukládat zemřelé už pouze do stávajících hrobů. Kapacita městského hřbitova je 625 míst. Stejný problém řeší také další obce a města. Náklady na rozšíření stoupají do milionů korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Plachý

Velkopavlovičtí mají nově k dispozici studii zabývající se vznikem nového hřbitova. „Budeme jednat o výkupu nebo směně pozemků. Bude to na delší čas. Teď by se k tomu měli vyjádřit zastupitelé i obyvatelé Velkých Pavlovic," řekl Otřel.

Na novém hřbitově, který má být ve volné krajině za tamní vlakovou zastávkou, budou části pro tradiční hroby i urny. „Je to rozvržené na etapy. V té první by tam bylo asi čtyři sta třicet hrobových míst, což by měla být dostatečná kapacita na dobu až patnácti let," přiblížil Otřel.

Součástí nového hřbitova na pozemku o velikosti jednoho a půl hektaru má být i obřadní síň s počtem okolo padesáti míst, parkoviště pro třicet aut, park nebo kolumbárium. „Celkově by tam mohlo být přes jedenáct set hrobových míst. Smuteční síň zatím nemáme, protože stávající hřbitov je hned vedle kostela," nastínil Otřel.

Cenu projektu si zatím netroufal odhadovat.

Plán má oporu i v opozici. Vyjádřil ji třeba zastupitel Pavel Lacina. „Stávající hřbitov je plný a téma nového se ve městě řeší delší dobu. Jsem rád, že vedení radnice na tom začalo pracovat. Nyní řešíme příjezdovou cestu," nechal se slyšet Lacina. Výstavba nového hřbitova je tématem i mezi obyvateli. „Měl by vzniknout, akorát bude trochu z ruky," zamýšlel se například Oldřich Otáhal. Stejnou výtku podle svých slov slyšel i od dalších obyvatel.

Zatímco Velké Pavlovice se rozhodly pro cestu nového pohřebiště, sousední Velké Bílovice zvolily rozšíření toho stávajícího. V současné době je tam volných pouze šest míst. „Nemáme dořešené majetkové vztahy k pozemkům, a jelikož míst začalo být zoufale málo, vykoupili jsme od soukromého majitele pozemek v zadním traktu hřbitova směrem k Rakvicím. V červenci jsme získali stavební povolení, teď připravujeme vytyčení a vyměření. V září se začnou stavět zídky a opěrné body," sdělila starostka Marie Vlková.

Vznikne pětasedmdesát nových hrobových míst, což má výhledově vystačit na následujících deset let. Náklady mají být jeden milion tři sta tisíc korun. Práce potrvají necelý rok.