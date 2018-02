Městský zpravodaj je jednostranný, kritizuje opozice v Hustopečích

Hustopeče – Názorové spory mezi vedením radnice v Hustopečích a opozicí zastoupenou především ODS dostaly ve volebním roce nový rozměr. Hustopečský spolek, ve kterém jsou právě i občanští demokraté, vydává tištěnou konkurenci oficiálního městského zpravodaje. Jedním z důvodů je – jak z ní z řad opozice – zamlčování důležitých témat ve městě.

Hustopečská radnice.Foto: DENÍK

Starostka Hustopečí Hana Potměšilová nezastírá, že ji takový důvod zasáhl. „Už vyšla dvě čísla. Mrzí mě důvod, o kterém píší – že městské listy neinformují objektivně. To se mě dotklo. Celý život jsem bojovala o to, aby se lidem podávaly nezkreslené informace a aby se jim odpovídalo na to, co je zajímá,“ reagovala Potměšilová.

Strůjci konkurenčního zpravodaje nazvaného Hustopečské noviny chtějí podle svých slov přinášet objektivní zprávy z města, zajímavosti, osobnosti a další informace. Lidé dostávají list do schránek. „Iniciativa nevzešla od politiků, ale od obyvatel a podnikatelů. Informace, co se ve městě publikovaly, byly přinejmenším jednostranné nebo se o některých tématech vůbec nemluvilo,“ řekl člen spolku a opoziční zastupitel Jiří Kadrnka.

Jako příklad uvedl velkou průmyslovou zástavbu ve směru na Starovice, do které město podle něj už dalo miliony korun.

Kadrnkovi vadí, že v periodiku města jsou různá omezení. „Všechno, co pošlu, považují za kritické věci, takže na to vedení radnice napíše reakci, ale já už na to podle pravidel znovu nemůžu reagovat. Je to dohadování o textech. U článku o předání nemocnice kraji tam chtěli udělat tak velké zásahy, že by z něj zbylo jen torzo,“ zmínil Kadrnka.

Podle starostky Potměšilové je práce vedení radnice někdy kritizovaná právě na základě překroucených informací. „Oni popíší situaci, která v Hustopečích skutečně je, třeba o Pavučině, a řeknou, že je to nedotažené. Vždyť se oprava chystá dva a půl roku. Kdo chtěl, tak se k tomu mohl vyjádřit. Nešli bychom na radnici proto, abychom lhali nebo něco zastírali. Když se mě někdo zeptá, řeknu pravdu. Když náhodou nevím, odkážu na toho, kdo odpověď zná,“ konstatovala Potměšilová.

Že by opozice noviny využívala k předvolební kampani, Kadrnka téměř vyloučil. Mezi obyvateli nové zprávy přivítala třeba Zdeňka Frýbertová. Opačně zareagoval Roman Fabig. „Za mě jsou tam hodně zavádějící věci a jednostranně směřující. Nesouhlasím s tím, jak se tam pracuje s informacemi,“ sdělil Fabig.

O Hustopečských novinách

• Píší o zprávách z města, zajímavostech, osobnostech a další informacích.

• Vydává je občanské sdružení Hustopečský spolek, do kterého patří i opoziční zastupitelé za ODS.

• Prozatím vychází jako občasník, novinky jsou na www.hustopecske-noviny.cz.

• Kromě Hustopečských novin vychází ve městě také Hustopečské listy, které vydává radnice.