Jižní Morava - Večerní autobusové spoje ve městech jsou podle některých cestujících nedostačující. Břeclavští projednají půlnoční rozjezd.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ V. Šťastný

Dostat se autobusem do okrajové části města? Později večer po návštěvě kina, restaurace nebo společenské akce je to pro část lidí v Břeclavi problém. Někteří místní proto chodí pěšky i půl hodiny. Zástupcům sdružení Mladí a neklidní ve městě chybí okružní autobusová linka hromadné dopravy, která by cestující večer rozvážela do všech tří městských částí. „Namísto několika spojů by jezdila jedna linka se dvěma autobusy proti sobě,“ nastínil Jakub Matuška.

Navrhovatelé chtějí, aby vznikla takzvaná divadelní linka, která večer pojede od nádraží, v návaznosti na příjezdy mezinárodních vlaků z Brna. „Autobusy by vyjely kolem desáté, jedenácté a poslední o půlnoci. Ještě v lednu se uskuteční analýza spojení,“ doplnil Matuška.

Nápad už komentují Břeclavané na sociálních sítích. „Prázdným nočním městem by mohl být rozvoz do třiceti minut zpět na nádraží,“ přemítal třeba Martin Daneš.

Břeclavští teď řeší jízdní řády, ke konci příštího roku se má uskutečnit ještě tendr na provozovatele městské hromadné dopravy. „Nebráníme se efektivní změně. Návrh musíme projednat s odborníky na dopravu,“ podotkl břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček.

Dopravci upozorňují například na personální problémy. Řidiči autobusů jezdící o půlnoci by kvůli povinnému odpočinku nemohli sednout znovu ráno za volant.

Už tak se provoz veřejné dopravy prodražuje. Letos třeba ve Znojmě. „Kvůli zvýšení mezd řidičům došlo k navýšení nákladů,“ poznamenala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

K večerním linkám ze Znojma do příměstské části Hradiště má připomínky místní Robert Knebl. „Spojení je katastrofální. Když chce jít člověk v neděli do kina, zpět do Hradiště může jet jedině taxíkem, nebo si počkat až do půlnoci,“ vyjádřil se.

Provoz městské hromadné dopravy

Břeclav město letos zaplatí za MHD 20,9 milionu korun. Tržby z jízdného jsou téměř sedm milionů a podíl z Integrovaného dopravního systému činí asi 11,7 milionu



Znojmo provoz MAD stojí město zhruba 23 milionů korun ročně. Letos se náklady navýšily v souvislosti se zvýšením mezd řidičů.

O rozšiřování nočních linek hromadné dopravy znojemská radnice neuvažuje. „Navyšování spojů je komplikované, neboť dopravce nemá dostatečné kapacity,“ vysvětlila Pastrňáková.

V Hodoníně bojují obyvatelé místní části Nesyt asi čtyři roky o úpravu jízdního řádu a autobusové spoje, které by jezdily i večer. Marně. „Je to pořád stejné. Zvláště v zimě nám spoje citelně chybí. Do centra je to pěšky dva a půl kilometru. Neujal se ani nápad se zvýhodněným taxi. Muselo se objednávat den dopředu, což bylo nepraktické,“ řekl místní Vlastimil Provázek.

V Blansku končí poslední večerní linky kolem jedenácté hodiny. „Spoje jsou dostačující,“ uvedl za dopravce ČAD Blansko náměstek pro osobní dopravu Richard Maňoušek.