Meteorologové varují před změnou počasí. Ochladí se, hrozí i náledí

Letovice – Pohádka máje, Frigo na mašině nebo Rozmarné léto. To jsou jen některé z filmů, ke kterým si schoval plakáty devadesátiletý Karel Hoder z Letovic na Blanensku. Jeho sbírka je unikátní. „Mám jich teď kolem tisícovky,“ říká filmový nadšenec. Jeho zálibě se věnuje další díl pravidelného seriálu Deníku Rovnost Co soused, to sběratel.