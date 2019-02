Hráz nevydržela. Rozvodněná řeka Kyjovka ve středu odpoledne protrhla poblíž kostické čistírny odpadních vod hráz a řinula se do pole. Vodohospodáři okamžitě zareagovali. Zajistili speciální bagr, který třímetrovou průrvu zacelil zeminou.

„V místech vylití byla hodně měkká půda. Už při posledních povodních v roce 2006 se v hrázi objevila díra o šířce jednoho a půl metru. Chtěli tam tehdy zbudovat odlehčovací kanál,“ řekl jeden z přihlížejících li­dí.

Aby voda nezahrozila i jinde, snížili vodohospodáři po dohodě s hodonínskou povodňovou komisí průtok v Kyjovce.

„Snížil se jen dočasně. Ve čtvrtek se rozhodne, o kolik se opět navýší. Každopádně to nepůjde na stejnou hodnotu,“ řekl ve středu večer Ladislav Vágner z Povodí Moravy.

Podle vedoucího břeclavského odboru životního prostředí Viléma Vyhnálka nezpůsobilo protržení hráze žádné vážné škody.

„Díra v hrázi problémy nezpůsobí, protože v okolí jsou zaplavená pouze pole,“ potvrdil Vyhnálek.

Podle Vágnera se voda přelévala přes břeh i o kousek dál, a to na levé straně nad kostickým mostem. Ani tam však problémy nezpůsobila.

Hasiči sbalí protipovodňové stěny

To, že jsou jakékoli obavy liché, potvrzuje i tvrdonický starosta Zdeněk Tesařík. „V tuto chvíli nejsou žádná obydlí ohrožená. Stejně jako Kostice však máme níž položené trafo stanice. Takže se může se stát, že stanice nebudou funkční, a nebo že je budeme muset převést na nějaký generátor,“ řekl ve středu odpoledne. Podle pozdějšího vyjádření pracovníků Povodí Moravy se však voda k trafo stanicím nakonec vůbec nedostala.

Hasiči po snížení průtoku v Kyjovce pravděpodobně ve čtvrtek ráno sbalí a odvezou i mobilní protipovodňové stěny, které umístili kvůli její zvýšené hladině pod Lanžhotem.

S menšími potížemi se během středečního dne museli potýkat také v Lanžhotě a Týnci. Tam jsou také hasiči neustále připravení k případnému zásahu. „V Hodoníně během středy zvedli průtok na osmnáct kubíků. To znamená, že voda k nám přiteče někdy v noci nebo nad ránem,“ zamyslel se ve středu odpoledne lanžhotský starosta František Hrnčíř. To ještě netušil, že se průtok v Kyjovce o pár hodin později sníží. Jak Hrnčíř dodal, nemá strach, že by se voda přelila přes vybudované zábrany. Ty jsou navíc od středečního dopoledne bohatší o nový prototyp protipovodňové bariéry, kterou v Lanžhotě zkouší břeclavská firma Gumotex. Jde o desetimetrové válce naplněné vodou, které se propojí karabinou.

Obavy o zvýšení vodní hladiny měli ve středu také v Týnci. Jak řekla tamější starostka Hana Zoubková, situaci mají spolu s obyvateli a hasiči pod kontrolou. „Noc na středu jsme taky zvládli dobře. Kyjovka nám kvůli připouštění vody z Hodonína samozřejmě stále stoupá. V pondělí to bylo o sto čtyřicet centimetrů. Dopoledne jsme naměřili skoro dvě stě dvacet centimetrů,“ upozornila ve středu na nárůst Zoubková.

Obavy má především z toho, že se voda dostane do kanálů v ulicích a vyplaví se na povrch. Proto týnečtí dobrovolní hasiči už od středy čerpají vodu z kanalizace před protipovodňovou zídku. „Máme ji zábranami uzavřenou a zapytlovanou. Byli jsme dokonce nuceni uzavřít některé kanalizační výpusti,“ popsala situaci Zoubková. Stejně jako v Lanžhotě i v Týnci počítají s tím, že se hladina ještě zvedne.

IVA VALENTOVÁ

JIŘÍ ŠEVČÍK