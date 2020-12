Nový lužní les vznikl na pravém břehu řeky Dyje mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku. Je součástí dokončené revitalizace Baštýnského potoka.

Vodohospodáři obnovili lokalitu Baštýnského potoka. Vznikl tam třeba lužní les. | Foto: Povodí Moravy

Díky tomu se třeba zlepšila protipovodňová ochrana blízkého Drnholce. „Odstranili jsme levobřežní hráz, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, což nechceme. V lokalitě jsme proto vysázeli skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.