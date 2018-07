Migrantů v síti cizinecké policie ubylo. Zelenou hranici střeží i drony

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech PRACOVNÍK - PRACOVNICE ÚKLIDU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 3.7/16.5.2018 - provádění pravidelného úklidu ve stanovených prostorách, příjem a výdej stravy v závodní jídelně, příjem a výdej pracovních oděvů (prádelna). I základní vzdělání, praxe v oboru výhodou, organizační schopnosti. Možnost sjednat i zkrácený úvazek nebo DPP. KONTAKT: Gergičová Hana Mgr., tel.: 731 691 090, e-mail: kariera@frujo.cz, Místo výkonu práce: Tvrdonice. Pracoviště: Frujo, a.s., 691 53 Tvrdonice. Informace: Hana Gergičová, +420 731 691 090,e-mail:kariera@frujo.cz.

Manipulační dělníci ve výrobě MANIPULAČNÍ DĚLNÍK/DĚLNICE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 26.7/3.7.2018 - balení finálních výrobků. I ZŠ, vzdělání nebo praxe v chemickém průmyslu výhodou, fyzická zdatnost, flexibilita, pečlivost, odolnost vůči stresu. Prac. doba 6.00 - 14.30 hod. KONTAKT: zaslat životopis na email: stanislav.vondal@eudgroup.com - nechodit na pracoviště, Místo výkonu práce: Břeclav. Pracoviště: E.u.d.group, a.s. - pracoviště /gumotex/, Mládežnická, č.p. 3062, 690 02 Břeclav 2. Informace: S. Vondál, .

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 21500 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: 26.7.2018/ Příprava teplých a studených pokrmů pod dohledem šéfkuchaře. Příprava jídel dle týdenního rozvrhu. Krátký/dlouhý týden, pracovní doba od 10 do 22 hod. (popřípadě dle dohody). Zasílejte své životopisy na email: gastro55@casinoadmiral.cz, příp. si sjednejte telefonicky schůzku od 10 do 15 hodin. Věrnostní bonusy.. Pracoviště: Admiral global betting a.s. - provoz mikulov, 28. října, č.p. č.e. 680, 692 01 Mikulov na Moravě. Informace: Petra Kunstová, +420 607 895 111.