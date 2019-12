Již pětadvacet let funguje v Nádražní ulici v Mikulově obnovený státní dětský domov. Otevřený byl díky aktivitě tehdejší ředitelky Květoslavy Solaříkové 1. listopadu 1994. Svou funkci tak plní jako jediný dětský domov na Břeclavsku s přestávkami devadesát let.

Dětský domov v Mikulově. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Daneš

„Za čtvrt století branami domova prošlo 144 dětí a do dospělého života jsme jich vypravili 43. Za těch pětadvacet let je to vlastně jedna generace dětí,“ řekla nynější ředitelka domova Lada Válková.