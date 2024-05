Festival nepopulární hudby MikuLOVE přinese v srpnu do Mikulova neobvyklé spojení hudebních světů. Avantgardní skupina Renaldo and the Loaf a česká kapela Už jsme doma vytvoří koncertní set, který překlene žánrové bariéry.

Dvacátý ročník hudebního festivalu MikuLOVE zavítá do jihomoravského města 30. a 31. srpna. Na jednom pódiu se při společném koncertu setkají Už jsme doma a zpěvák Renaldo z anglické avantgardní legendy Renaldo and the Loaf, která nahrála několik alb s americkou skupinou The Residents. Na koncertě zazní vzájemné aranže písní obou kapel.

Skupina Renaldo and The Loaf téměř nikdy nevystupuje živě a Mikulovští tak budou mít jedinečnou příležitost ji spatřit na festivalovém pódiu.

Jak bude společný koncert vypadat? „Už jsme doma přetavili některé písně Renaldo and the Loaf do své aranže a Renaldo si je spolu s námi zazpívá. A naopak některý materiál naší kapely zazní v podobě jakoby to hráli Renaldo and the Loaf. Obě tyto transkripce budou skutečnou výzvou, protože tyto kapely mají velmi odlišný zvuk, instrumentaci i způsob aranžování. Pojítkem je podobný duch, humor a originalita,” popsal dramaturg festivalu Miroslav Wanek.

Poslechněte si jednu ze skladeb zahraniční skupiny:

K dalším nově potvrzeným jménům festivalu MikuLOVE, který dává prostor nekomerční nemainstreamové hudbě a umělcům „okrajových“ žánrů, patří také například kapela Vltava, písničkář Karel Plíhal nebo Helmutova stříkačka. Celkově zahraje dvacet kapel a hudebníků.

Festival také tradičně představí kapelu z Japonska, avantgardní formaci saxofonistky Ono Ryoko s názvem Plastic Dogs. „Po Green Milk from Planet Orange, UZU a Ruins Alone v minulých letech máme letos z Japonska další skvělou kapelu Plastic Dogs. Pomalu se nám tak vytváří příjemná tradice,” vyzdvihl dramaturg Wanek.

Pusťte si skladbu japonské kapely Plastic Dog:

Koncerty doplní výstavy nebo program pro děti. Dějištěm festivalu se počtvrté stane nově zrekonstruovaný amfiteátr letního kina v Mikulově, přilehlý park a další místa ve městě. Návštěvníkům bude k dispozici stanové městečko a festivalový servis včetně občerstvení.