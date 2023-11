Nazout brusle, pořádně zavázat tkaničky, nasadit čepici, rukavice, odrazit se a jedem! S posledním listopadovým týdnem se v Mikulově otevřelo i oblíbené kluziště u Základní školy Hraničářů. „Už jsme se těšili, budeme chodit každý den!“ křičeli spokojeně bruslící hoši.

Kluziště v Mikulově zahájilo provoz o posledním listopadovém týdnu. | Video: Deník/Iva Haghofer

Protože v úterý odpoledne nad Mikulovem mírně mrholilo, i oni s chutí využili letošní novinku. Tou je vyhřívaný stan přímo u ledové plochy. „Je lepší, když se lidé mohou převléct a přezout v teple, odložit si tady věci. Když náhodou zapršelo, měli pak všechno mokré. Především děti bývají po bruslení zpocené,“ zdůvodnil správce kluziště Miroslav Králík.

Cena je stejná jako loni. „Za bruslící blok, tedy o víkendu za celé dopoledne nebo odpoledne a v týdnu za celé odpoledne, zaplatí lidé osmdesát korun na osobu,“ sdělil Králík s tím, že přijít mohou i zájemci bez vybavení. Brusle i helmy si totiž u obsluhy můžou zcela zdarma vypůjčit.

Lidé z Mikulova a okolí si mohou přijít zabruslit každý všední den odpoledne v čase od půl čtvrté do šesti. O nedělích pak vždy dopoledne v čase od desíti do dvanácti a od dvou do šesti odpoledne.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Dopoledne jsou ve všední dny vyčleněná školám. Ty mikulovské mají ledovou plochu k dispozici po předchozí domluvě zdarma. „Školy z okolí, které by měly zájem kluziště využívat, se mohou spojit s vedením Základní školy Hraničářů. Věřím, že se s panem ředitelem dohodnou jistě na ceně i času,“ poradil správce kluziště.