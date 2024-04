„Bydlím v centru a zaparkovat poblíž domu je prakticky nemožné. Parkování je hrozné, v sezoně se autem opravdu nemám kde postavit. A to mám rezidenční kartu,“ kroutil hlavou Náhlík.

O novince, která má platit od startu letních prázdnin, slyšel od redaktorky vůbec poprvé. „Nevím o tom. Myslím ale, že pokud bude jednodušší, srozumitelnější a jasnější, a navíc bude nahrávat nám místním, je to jedině správně. V sezoně je to tady opravdu samý turista a je potřeba to řešit,“ poznamenal Mikulovan.

Zvědavá je na nový systém i například Rakvičanka Miroslava Puzrlová. „Do Mikulova jezdím tak dvakrát do roka k zubaři. Přiznám se, že jsem ani nevěděla, že je první hodina parkování zdarma. Vždycky si zaplatím stání na dvě hodiny. Pro jistotu. Bojím se totiž, že přetáhnu a dostanu pokutu,“ smála se žena.

I ona často krouží kolem parkoviště a čeká, než se uvolní místo. „Stává se často, že tady nemám kde zaparkovat. Pokaždé se snažím zastavit na tomhle jednom parkovišti, blízko kterého je ordinace mojí lékařky. Moc to tady totiž neznám, tak jsem ráda, když najdu místečko,“ dodala.

Město bude rozdělené do tří parkovací zón. Nově mají být jasně vymezené rezidentní zóny, které budou označené modrými pruhy. Turisty a jednodenní návštěvníky bude aplikace EasyPark směrovat na placená parkoviště. Přibude kredit tří set volných hodin pro rodinné návštěvy lidí s trvalým pobytem v Mikulově. Co se naopak zruší, je hodina parkování s parkovacím kotoučem zdarma.

Cena zůstává stejná jak za krátkodobé parkování, tak i pro rezidenty. „Jediné, co se pro rezidenty mění, je právě tři sta volných hodin pro návštěvy. Zažádat si o ně lze u městské společnosti Tedos. Člověk s trvalým pobytem v Mikulově, nebo ten, který zde vlastní nějakou nemovitost, dostane přidělený účet a prostřednictvím aplikace pak bude moci své návštěvy nahlásit a zaevidovat je,“ popsala mluvčí města Markéta Ničová.

Parkování bude možné platit nadále v parkovacích automatech. Novinkou bude placení přes aplikaci EasyPark. „Lidé zaregistrují prostřednictvím aplikace poznávací značku auta a zvolí dobu parkování. Pokud uvedou pouze hodinu, pak neplatí nic. Delší dobu pak podle platného ceníku, který ovšem zůstává beze změny. Výhodou je, že lidé zaplatí pouze dobu, po kterou jejich auto skutečně na parkovišti bude stát. Pokud tedy dopředu navolí dvě hodiny, ale stát budou třeba jen hodinu a půl, pak uhradí parkovné za hodinu a půl,“ vysvětlil místostarosta města Ivo Hrdlička (Piráti).

Podotkl, že díky aplikaci navíc budou moci řidiči parkování pohodlně na dálku prodloužit. Třeba i z ordinace lékaře.

Skončí neustálé přetáčení papírových parkovacích hodin

První hodinu zdarma budou moci na předem určených placených parkovištích využít i lidé platící prostřednictvím automatu. „Opět zapíší v automatu poznávací značku, zvolí kupříkladu délku stání na hodinu a vytisknou lístek, na kterém bude uvedeno, že je jejich hodina stání zdarma,“ dodal Hrdlička.

Změny v parkování. Mikulov chce upřednostnit rezidentyZdroj: Město Mikulov

Skončí tak neustálé přetáčení papírových parkovacích hodin. Díky elektronické evidenci navíc budou Mikulovští moci sledovat a vyhodnocovat, jak systém funguje, a případně ho i upravovat tak, aby řidičům vyhovoval. „Každý strážník má k dispozici tablet, který čte značky, a pohodlně si tak zkontroluje, zda mají řidiči zaplaceno či nikoli,“ zmínil místostarosta.

Změně systému loni předcházel dopravní průzkum, který upozornil na přetížené centrum města. „Centrum nyní funguje jako smíšená zóna, ve které mohou zaparkovat jak rezidenti, tak i návštěvníci. Tuto zónu rušíme a z centra uděláme pouze rezidenční zónu, čímž uvolníme místa pro místní. Ruku v ruce s tím jde úprava svislého dopravního značení a doplnění vodorovného. Návštěvník tak dostane jasnou informaci, že tam, kde jsou modré pruhy, nemůže auto odstavit,“ přiblížil Hrdlička.



Cílem je pomoci s parkováním místním a případně i lidem, kteří ve městě pracují. Návštěvníky naopak radnice posílá na placená parkoviště. „Podle mě je důležité, aby se turisté, kteří do města přijedou, snadno zorientovali a dostali jasné instrukce. Přeci jen zkušenosti z místa nemají a nevědí, kde a za jakých podmínek mohou parkovat,“ obhajoval novinku místostarosta.

Vypíchl zároveň jednu výhodu mobilní aplikace EasyPark. „Když řidič zastaví auto a chce si zaplatit parkování tam, kde to není turistům umožněno, upozorní ho aplikace, kde je nejbližší placená zóna, a kam musí přejet,“ uzavřel Hrdlička.