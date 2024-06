Pálavská alej se nachází v severní části města, která je hustě zastavěná rodinnými a bytovými domy obývanými převážně mladými rodinami. „Dlouhodobě zde chybělo volnočasové vyžití pro děti. To vedlo jednu z místních obyvatelek k tomu, aby přihlásila do participativního rozpočtu projekt na výstavbu dětského hřiště,“ přiblížila mluvčí města Markéta Ničová.

Jak podotkla, původní plán vystavět v této lokalitě kompletní dětské hřiště nebyl v souladu s územním plánem. „Proto město po domluvě s navrhovatelkou přistoupilo k variantě umístit tři herní prvky do ploch veřejné zeleně. Projekt se stal absolutním vítězem hlasování a město ho s náklady dvou set tří tisíc korun nyní realizovalo,“ vyčíslila mluvčí.

Nová relaxační zóna s herními prvky v Mikulově.Zdroj: se svolením Markéty Ničové

„Jsme rádi, že nové herní prvky obklopené zelení zlepší veřejný prostor a dětem různého věku přinesou bezpečné místo pro hru a venkovní vyžití,“ okomentoval místostarosta města Ivo Hrdlička.

Do prvního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Mikulov přihlásili lidé na osmnáct projektů. „Jeden z nich nesplnil potřebná kritéria, a další z nich byl dokončený mimo participativní rozpočet. Šestnáct projektů se ucházelo o přízeň obyvatel ve veřejném hlasování. To se uskutečnilo v období od 26. února do 25. března a zúčastnilo se ho tři sta jedenáct občanů. Každý hlasující měl dva kladné a jeden záporný hlas. Pořadí projektů bylo stanoveno na základě celkového počtu bodů, které jednotlivé návrhy získaly po odečtení záporných hlasů,“ popsala způsob hlasování Ničová.

Na projekty z participativního rozpočtu vyčlenili Mikulovští pro rok 2024 rovné tři miliony korun. „Občané tak svými hlasy poslali k realizaci celkem deset projektů. Výsledky participativního rozpočtu schválilo zastupitelstvo na svém jednání dne 22. května. Další vítězné projekty bude město Mikulov postupně realizovat v následujících měsících a letech,“ doplnila mluvčí.