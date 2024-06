/FOTO/ S řadou novinek přišli na konci června pořadatelé sedmasedmdesátého ročníku mikulovského Pálavského vinobraní. To se ve městě odehraje v termínu od 6. do 8. září. Největšími lákadly mají být třeba vítězka Českého slavíka Ewa Farna, muzikant David Koller nebo legendární zpěvák Jiří Korn.

Pálavské vinobraní v roce 2023. | Foto: se svolením Mikulovské rozvojové

Král Václav IV. bude mít v historickém průvodu po svém boku o zářijovém Pálavském vinobraní v Mikulově novou královnu. Pořadatelé oznámili, že herečku Chantal Poullain po více jak deseti letech dočasně nahradí její kolegyně Alena Antalová. Jedna z největších vinařských akcí roku vypukne ve městě pod Pálavou o víkendu 6. až 8. září. Láká na řadu hudebních hvězd, víno, burčák i cimbálku.

„Král Václav IV. a jeho představitel Marek Tichý zůstávají. Letos máme ovšem novou královnu. Chantal Poullain se z rodinných důvodů nemůže po více jak deseti letech soustavné účasti dostavit na vinobraní, mimořádně ji tak v letošním roce nahradí slovenská herečka Alena Antalová. Chantal se ale příští rok opět vrátí,“ prozradil horkou novinku Dominik Ryšánek, PR manažer společnosti Mikulovská rozvojová, která Pálavské vinobraní pořádá.

Oslavy vína, které poteče společně s burčákem o druhém zářijovém víkendu v Mikulově po hektolitrech, dokreslí desítky hudebních vystoupení hvězd české hudební scény, cimbálová muzika či panelová diskuze se známými hosty.

Pálavské vinobraní v roce 2023.Zdroj: se svolením Mikulovské rozvojové

I letos očekávají pořadatelé desítky tisíc návštěvníků ze všech koutů republiky. „Hlavní bod programu je dozajista sobotní poledne, kdy na mikulovské náměstí dorazí král Václav IV. se svoji královnou. Tuto událost si nenechají ujít tisíce návštěvníků, kteří zaplní každý kout náměstí a netrpělivě vyhlíží královský pár,“ lákala za pořadatele ředitelka akce Petra Bakó.

Alena Antalová v muzikálu Mamma Mia!Zdroj: Tino KratochvilPříprava nového ročníku vinobraní začala obratem po skončení toho loňského. Zabrala prakticky celý jeden rok. Vrcholí právě nyní, tedy tři měsíce před jeho zahájením. „Letos do Mikulova zavítá vítězka Českého slavíka Ewa Farna, následovaná známým zpěvákem Davidem Kollerem, který se sám na řadu let usídlil přímo v Mikulově. Kromě zmíněné dvojice, která rozproudí davy návštěvníků během pátečního večera, se návštěvníci mohou těšit také na vystoupení zpěváků a kapel jako je Mig 21, Jiří Korn, Wohnout, Portless, Lenny, Vesna a další,“ vyjmenovala hlavní produkční akce Irma Konešová.

Prostory zámku budou po celé tři dny patřit Národní soutěži vín mikulovské podoblasti. Všechna vína, kterých bývá přes šest stovek, mohou lidé také ochutnat. „A pokud by to návštěvníkům náhodou nestačilo, tak je pro ně připraveno takzvané vinařské městečko, které se nachází pod Náměstím v ulici Kapucínská. To přivítá na dvacet regionálních vinařů,“ podotkl Ryšánek s tím, že právě ve vinařském městečku bude letos výrazně bohatší program, než jak tomu bývalo v uplynulých letech.

Vstupenky na Pálavské vinobraní si lidé za zvýhodněnou cenu mohou pořídit už jen do konce června. Třídenní permanentka stojí 850 korun. „Třídenní vstupné při nákupu na místě v době konání akce návštěvníky následně vyjde na 1200 korun, proto se brzký nákup rozhodně vyplatí,“ porovnal Ryšánek.