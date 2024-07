O tom, zda odvolat či neodvolat prvního místostarostu Mikulova Iva Hrdličku hlasovali ve středu večer mikulovští zastupitelé. Právě ten měl totiž na starost nový systém parkování, který začal platit 1. července a jenž se stal v posledních dnech terčem kritiky. Odvolat jej z pozice místostarosty navrhla starostka města Jitka Sobotková.

Na středeční veřejné setkání dorazilo celkem jednadvacet zastupitelů, tedy nadpoloviční většina. „To, co navrhla paní starostka, je podle mě velmi správný krok. A myslím si, že to nejen někteří zastupitelé, ale i občané ocení. Problémy s pozicí prvního místostarosty jsou více než dvouleté. Každý máme nějakou negativní zkušenost,“ řekl v úvodu setkání zastupitel Ivo Koneš.

„Já osobně s tímto bodem nesouhlasím. Ať Ivo Hrdlička na sebe jakkoliv bere parkovací, dopravní systém, tak by se to mělo dotáhnout do konce. Tím pádem bychom měli o této věci hlasovat až v září, kdy se celý systém vyhodnotí. Když něco někdo pokazí, měl by si to i vylízat,“ reagoval Jiří Daniel. Podle zastupitele Richarda Stacha jde o dvouletou gradaci působení, nikoliv pouze o parkovací systém samotný.

Deník psal o dopravní situaci v Mikulově také ZDE.

„I pro mě je celá situace velice náročná. Viděla jsem, kolik nedostatků celý proces měl. Možná právě proto, že jsem musela být v terénu, jsem přesvědčená, že v systému je spousta věcí, které jsou zcela funkční a legitimní. Myslím si, že se k tomu místostarosta postavil. Problémů si je vědom. Vím, kolik práce na tom je, byla bych ráda, když by tady ještě zůstal a poté systém před námi všemi vyhodnotil,“ zdůvodnila místostarostka Petra Korlaar, proč také chtěla bod jednání odložit.

Zastupitelé si však hlasování o setrvání Hrdličky ve funkci odsouhlasili. Ještě předtím místostarosta požádal o možnost před zastupitelstvem promluvit, aby mohl na výtky reagovat.

„Situace, která nastala při přípravách zavedení parkovacího systému včetně organizace dopravy, je nepříjemná a způsobená mou chybou. Rozsah mé činnosti je široký, moje práce tak má dopad na mnoho obyvatel a reakci, která od nich na parkovací systém přišla, jsem přijal. Jednáme s policií tak, abychom mohli společně nápravu zajistit. Udělal jsem chybu, ale hledám řešení,“ řekl Hrdlička. Zdůraznil, že je připravený dotáhnout systém do konce a být u jeho vyhodnocení. „Na základě skutečných výsledků jsem připravený přijmout odpovědnost,“ dodal.

Podle Sobotkové ale došlo k zásadnímu pochybení při přípravě, rozhodování, komunikaci i implementaci především v prvním týdnu dopravního systému. „Jako starostka se vyhrazuji proti způsobu jednání pana místostarosty a považuji to za zásadní manažerské i lidské selhání,“ uvedla. Pro odvolání místostarosty bylo jedenáct zastupitelů, proti sedm. Tři se hlasování zdrželi. Tento bod tak nebyl schválen.